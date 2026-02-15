Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 21:22

ПВО перехватила почти 50 вражеских дронов за два часа

Минобороны: ПВО уничтожила 43 дрона за два часа над четырьмя регионами России

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские средства противовоздушной обороны за два часа перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника самолетного типа над Брянской, Калужской, Тульской областями и Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ. Атака была зафиксирована в вечернее время — с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Тульской областей и Московского региона, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за последние сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили 222 беспилотных летательных аппарата Украины. По информации ведомства, все сбитые цели были беспилотниками самолетного типа.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили еще шесть беспилотников, летевших на Москву. Таким образом общее количество перехваченных дронов достигло 18. В настоящее время на месте падения их фрагментов работают сотрудники экстренных служб.

Кроме того, в Темрюкском районе Краснодарского края, в свою очередь, из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. Инцидент случился в поселке Волна.

дроны
БПЛА
атаки
ВСУ
Минобороны
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конькобежка из Нидерландов стала рекордсменкой на олимпийской 500-метровке
Российская фигуристка не вышла на первую тренировку на Олимпиаде
В Швейцарии решили не довольствоваться ролью «швейцара» в вопросе Украины
«Хорошая актриса»: кинокритик провел аналогии между Бузовой и Гурченко
Страны G7 обсудили главные угрозы на Ближнем Востоке и в Азии
«Нефтяной шантаж»: премьер Словакии обвинил Украину в давлении на Венгрию
Спутниковые снимки зафиксировали рост ядерного потенциала Китая
Часть жителей Брянска осталась без тепла и света после атак ВСУ
Очевидцы сообщили о серии «басовитых» взрывов в Тульской области
«Нет доказательств»: посол РФ отреагировал на инцидент с судном Fitburg
ПВО перехватила почти 50 вражеских дронов за два часа
Слуцкий назвал Зеленского «лающей моськой» после выпадов в сторону Орбана
Стала известна судьба одного из пациентов с оспой обезьян
Фицо раскрыл главный страх сторонников конфликта на Украине
Кинолог объяснил, почему собака не вывела семью Усольцевых из тайги
«Скажу Долиной спасибо»: Майданов о цензуре, Хаматовой и помощи бойцам СВО
Крыша склада обрушилась из-за пожара на северо-востоке Москвы
«Пустили погреться, а он...»: в ГД оценили поведение Зеленского в Мюнхене
Экспорт пива из ЕС в Россию рухнул до минимума за 14 лет
Эксперт по кибербезопасности раскрыл главный секрет защиты от обмана
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.