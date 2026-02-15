ПВО перехватила почти 50 вражеских дронов за два часа

Российские средства противовоздушной обороны за два часа перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника самолетного типа над Брянской, Калужской, Тульской областями и Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ. Атака была зафиксирована в вечернее время — с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Тульской областей и Московского региона, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за последние сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили 222 беспилотных летательных аппарата Украины. По информации ведомства, все сбитые цели были беспилотниками самолетного типа.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили еще шесть беспилотников, летевших на Москву. Таким образом общее количество перехваченных дронов достигло 18. В настоящее время на месте падения их фрагментов работают сотрудники экстренных служб.

Кроме того, в Темрюкском районе Краснодарского края, в свою очередь, из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. Инцидент случился в поселке Волна.