Эрдоган выступил с тревожным заявлением на фоне обострения в Иране Эрдоган: Турция мобилизовала ведомства, чтобы не быть втянутой в иранский кризис

Все ведомства Турции мобилизовали, чтобы не допустить втягивания в кризис вокруг Ирана, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время совещания с кабинетом министров. По его словам, которые транслировал телеканал TRT Haber, главная задача — обеспечить спокойствие граждан государства.

С 28 февраля все наши ведомства находятся в состоянии повышенной готовности, — сказал Эрдоган.

По словам президента, кризис также может затронуть экономику и торговлю. Он призвал не допустить «этого пожара» в стране.

Ранее Эрдоган заявил, что мир вступает в хаотичный период, где действует право сильного. Примером тому, по его словам, стали атаки на соседний Иран, которые начали Соединенные Штаты и Израиль.

Кроме того президент Турции выразил крайнюю степень недовольства действиями Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана. Турецкий лидер заявил, что Анкара глубоко разочарована и обеспокоена ударами США и Израиля по Исламской Республике. В своей речи он подчеркнул, что Турция прилагает все усилия для сохранения мира и спокойствия в регионе и во всем исламском мире.