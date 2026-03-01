«Друзья и братья»: Эрдоган обратился к иранцам после смерти Хаменеи Президент Турции Эрдоган выразил иранцам соболезнования после смерти Хаменеи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи. Турецкий лидер назвал иранцев братским народом и пообещал продолжить совместную работу ради стабильности в регионе.

В своем письменном обращении Эрдоган передал слова поддержки как руководству страны, так и простым иранцам. В сообщении подчеркивается, что Анкара намерена и дальше прилагать усилия для урегулирования конфликтов, охвативших Ближний Восток. Основной целью Турции остается возвращение к дипломатическому диалогу и обеспечение мира для всех «друзей и братьев» в регионе.

Вместе с народом Ирана мы в Турции будем твердо продолжать наши усилия, чтобы все наши друзья и братья в регионе вновь обрели заслуженные мир и стабильность, чтобы конфликт, охвативший наш регион, завершился и мы вернулись к дипломатии, — написал президент Турции.

1 марта новый иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.