В Израиле объявили о новых экстренных мерах на фоне кризиса в Иране

Правительство Израиля по итогам телефонного голосования приняло решение продлить режим чрезвычайного положения до 12 марта, сообщает 12-й канал местного телевидения. ЧП было введено 28 февраля, в первые часы масштабной военной операции против Ирана.

Как отмечает телеканал, режим может быть отменен досрочно, если военная кампания завершится раньше указанной даты. Однако возможно и обратное: если боевые действия не прекратятся к 12 марта, чрезвычайное положение будет продлено вновь.

Решение принималось в экстренном порядке на фоне ответных ударов со стороны Ирана. Чрезвычайное положение наделяет правительство и военное командование особыми полномочиями: может ограничиваться передвижение граждан, вводятся дополнительные проверки на транспорте, усиливается охрана стратегических объектов, могут вводиться ограничения на работу предприятий и учреждений.

Жителей страны призывают сохранять спокойствие, соблюдать указания властей и находиться вблизи убежищ. Сирены воздушной тревоги в разных районах Израиля звучат до сих пор.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп активизировал дипломатию на фоне эскалации на Ближнем Востоке, проведя телефонные разговоры с руководством Израиля, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов. Детали бесед не раскрываются, однако очевидно, что ключевой темой стала эскалация конфликта с Ираном.