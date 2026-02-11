«Виновата наша слепота». Как остановить атаки на школы, что происходит

«Виновата наша слепота». Как остановить атаки на школы, что происходит

Российские учебные заведения в последнее время регулярно попадают в сводки правоохранительных органов. Молодые все чаще нападают на учебные заведения, в том числе с применением оружия. Очередное ЧП случилось сегодня в Анапе — студент индустриального техникума открыл стрельбу по охраннику и нескольким учащимся. Что происходит, можно ли остановить волну агрессии — в материале NEWS.ru.

Как часто подростки нападают на учебные заведения

Только с начала зимы в России произошло пять случаев нападения подростков с оружием на школы. В декабре случилась трагедия в Подмосковье — в результате атаки учащегося погиб 10-летний мальчик. В январе 13-летний школьник в Татарстане напал на уборщицу учебного заведения.

В феврале страшный тренд продолжился — в Башкортостане и Красноярском крае. На прошлой неделе в один и тот же день мальчик в Уфе из пластикового пневматического оружия выстрелил в учителя, а девочка в Кодинске попыталась атаковать педагога и ранила одноклассницу. На следующий день от рук 14-летней школьницы в Красноярске серьезно пострадали шестеро, в том числе учительница.

Сегодня же стало известно о стрельбе в индустриальном техникуме Анапы — несколько человек пострадали, один погиб. Подозреваемого удалось задержать. По предварительным данным, это студент техникума, обучающийся по специальности «автомеханик».

Правда ли, что в нападениях на школы виноваты соцсети

После каждого трагического случая ищут виноватого в конкретной школе, однако такой подход в корне неверен, утверждает в разговоре с NEWS.ru глава Национального родительского комитета, лидер волонтерского сообщества детской безопасности «Заступник» Ирина Волынец.

«Пора честно признать: виноваты не „плохие дети“ и не „один психолог на тысячу учеников“. Виновата наша общая слепота и бездействие перед системным кризисом, в котором оказались наши дети. В то время как мы, родители, всецело поглощены вопросом материального обеспечения наших детей, они нуждаются в нас. Однако часто остаются одинокими, пытаются восполнить отсутствующую эмоциональную близость в Сети и в итоге становятся самыми настоящими цифровыми беспризорниками», — пояснила Волынец.

По ее мнению, информационная среда стала агрессивнее семьи и школы: «Дети — заложники экрана. Их мировоззрение формируют не родители и учителя, а блогеры, игры и соцсети, где насилие становится контентом, а эпатаж — способом самоутверждения. Лишение телефона как наказание провоцирует у них настоящую „ломку“ и неконтролируемую агрессию. Государство обязано создать реальные, а не виртуальные барьеры: жестко блокировать деструктивный контент и ограничивать доступ детей к взрослым соцсетям».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Насколько эффективны школьные психологи

По словам Волынец, сегодня подчас профилактика подменяется формальными отчетами.

«Но нам нужны не комиссии после трагедий, а работающие до них службы примирения, доступные психологи и обязательное выявление детей из группы риска в каждом классе», — указала специалист.

По мнению члена комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрата Гибатдинова, ключевую роль в решении проблемы нападений на учебные заведения должны играть именно школьные психологи.

«Когда подобные трагедии повторяются в разных регионах и с пугающей регулярностью, становится ясно, что проблема носит системный характер и требует полноценной работы с целым поколением», — заявил сенатор.

По словам Гибатдинова, ключевую роль здесь должны играть школьные психологи и службы по делам несовершеннолетних (ПДН). Именно они, утверждает собеседник NEWS.ru, обязаны выявлять тревожные сигналы, работать с трудными подростками и семьями, сопровождать детей, склонных к агрессии или изоляции.

«На практике же этих специалистов катастрофически не хватает, а нагрузка на сотрудников ПДН и школьные службы давно превышает разумные пределы», — заключил Гибатдинов.

Надо ли вести работу с родителями

Когда читаешь о «боекомплектах» и «амуниции», которые школьники имеют при себе, всегда думаешь: а как это все можно было подготовить втайне от родителей, недоумевает в разговоре с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

«Во-первых, где были папы и мамы в этот момент? Знают ли они, что в голове их детей, чем ребенок интересуется, с кем общается, как планирует провести очередной день? Почему дочь берет в школу молоток, а сын — пневматическое ружье? Во-вторых, школьник не висит в воздухе, он общается с другими ребятами — неужели друзья или даже просто одноклассники не видели, что что-то не так? В-третьих, очевидно, что ребенок подвергся влиянию деструктивной и негативной информации, причем оформленной профессионально», — отметил депутат.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его мнению, государству следует усилить работу с родителями. Толмачев рассказал, что в ближайшее время представителей родительского сообщества пригласят в Госдуму на заседание специальной рабочей группы для обсуждения случившихся в школах ЧП.

Что можно сделать уже сейчас для борьбы со школьной агрессией

По мнению Ирины Волынец, необходимо разработать и принять закон о противодействии буллингу, обязывающий школы фиксировать и расследовать каждый случай.

«Также следует увеличить штат школьных психологов и медиаторов, сделав их работу эффективной, а не формальной. Необходимо финансировать и развивать сеть бесплатных кружков, спортивных секций и творческих студий», — добавила собеседница.

Она полагает, что важно внедрять в школах уроки по цифровой грамотности и кибербезопасности, обучая эмпатии и ответственности в Сети.

По мнению подполковника запаса МВД России военного политолога Олега Иванникова, предотвратить такие явления вполне возможно, используя комплекс государственных мер по запрету деструктивного и сомнительного интернет-контента.

«Если в ближайшее время этого не произойдет, российское общество столкнется с еще более яростными атаками. На информационный террор нужно отвечать жесточайшими мерами в сфере контроля за интернетом и иными средствами получения информации», — заключил в разговоре с NEWS.ru эксперт.

Читайте также:

«Могу с молотком, но легче с огнестрелом»: кто напал на лицей в Татарстане

«Она затравлена»: подозреваемая в педофилии учительница попала в ПНД

Буллинг или мошенники: почему подросток устроил резню в школе в Одинцово?