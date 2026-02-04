Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 09:55

Кровавая разборка в школе под Красноярском привела к первому увольнению

Вахтер из школы под Красноярском уволена после нападения школьницы с ножом

Женщина-вахтер из школы в Кодинске Красноярского края, где семиклассница с ножом пыталась напасть на учительницу и ранила сверстницу, уволена, сообщила глава управления образования Кежемского района Галина Секурцева в разговоре с ТАСС. До этого уточнялось, что школьники хотели предупредить всех о нападении, но вахтерша отказалась смотреть камеры и нажать на тревожную кнопку.

Кадровое решение принято, — отметила Секурцева.

Ранее сообщалось, что возможной причиной нападения в школе Красноярского края стал буллинг, девочку травили не только одноклассники, но и учителя. Знакомые 14-летней ученицы рассказали, что она взяла нож у мамы и решила отомстить педагогу по химии и биологии, но ее остановила одноклассница. Школьнице порезали руку, учительница не пострадала.

Также в Сети появились кадры из гимназии, на которую напал школьник с травматическим пистолетом, инцидент произошел в Уфе. На опубликованном видео ученики рассказывают, что их закрыли после урока физкультуры, так как на школу напал девятиклассник.

