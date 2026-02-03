Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 16:03

Названа возможная причина кровавой разборки в школе под Красноярском

Mash: травля могла стать причиной нападения в школе Красноярского края

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Причиной нападения в школе Красноярского края стал буллинг, девочку травили не только одноклассники, но и учителя, сообщили Telegram-каналу Mash знакомые 14-летней ученицы. По их словам, она взяла нож у мамы и решила отомстить педагогу по химии и биологии, но ее остановила одноклассница. Школьнице порезали руку, учительница не пострадала.

В материале сказано, что в школе, где произошло ЧП, были установлены рамки с металлоискателями, но они не сработали. По информации канала, школьники хотели предупредить всех о нападении, но вахтерша отказалась смотреть камеры и нажать на тревожную кнопку.

До этого стало известно, что пострадавшей была оказана медицинская помощь, после чего ее отпустили домой. Нападавшую ученицу задержали на месте происшествия. С ней и ее семьей работают сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее напавший на уфимскую гимназию №16 девятиклассник заявил, что никому не хотел причинить вреда. Он планировал припугнуть обидчиков, так как другие способы достучаться до них не помогали. По словам подростка, он готовился к преступлению в течение нескольких недель.

