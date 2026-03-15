15 марта 2026 в 12:00

Пропавшего экс-спецназовца ищут уже седьмые сутки

Ушедшего в тайгу экс-спецназовца ищут уже седьмые сутки под Красноярском

Ушедшего в тайгу экс-спецназовца Виктора Потаенкова ищут уже седьмые сутки под Красноярском. 55-летний мужчина отправился в поход в национальном парке Красноярские Столбы по туристической тропе 9 марта и пропал, пишет Telegram-канал SHOT.

Для поисков Потаенкова привлечены около 35 волонтеров, включая членов отряда «Азимут», сотрудников МЧС и волонтеров «ЛизаАлерт». Они проверяют все возможные зоны, включая популярные туристические тропы и удаленные территории. Основные версия - несчастный случай или травма, поскольку вероятность нападений диких животных или бродячих собак была признана маловероятной специалистами-спасателями. Друзья и знакомые подчеркнули, что Виктор регулярно участвовал в походах и имел соответствующий опыт и подготовку.

Ранее сообщалось, что поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых могут возобновить в июне, таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился местный гид Алексей Исиченко, который помогал искать супругов и их дочь осенью в Кутурчинском Белогорье. Он отметил, что поисковая операция в конце января не дала результатов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перезапуск культового сериала 90-х отменили
Убивший москвичку футболист объяснил истинный мотив преступления
Появились страшные подробности убийства риелтора в Строгино
«Учитываете»: в Москве предупредили об изменении движения в одном районе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский усиленно пытается атаковать Москву
Подозреваемый в зверском убийстве в Москве сообщил детали преступления
Житель Белгородчины пострадал в результате детонации дрона ВСУ
Гришино, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 15 марта
Пропавшего экс-спецназовца ищут уже седьмые сутки
Украинским депутатам грозит мобилизация
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли все ограничения
Появились новые данные о пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Москве
Более 35 самолетов не могут вылететь из аэропортов Москвы
ПВО сбила 28-й беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы
На Западе указали на тупик в переговорах по Украине
«Как к морским свинкам»: владелец зоопарка объяснил популярность капибар
Названа причина, по которой США ни за что не выплатят репарации Ирану
Удары по Украине сегодня, 15 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Раскрыто, ударит ли Трамп ядерным оружием по Ирану
Стармер хочет избежать гнева Трампа и отправить на помощь смертоносные БПЛА
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

