Пропавшего экс-спецназовца ищут уже седьмые сутки

Ушедшего в тайгу экс-спецназовца Виктора Потаенкова ищут уже седьмые сутки под Красноярском. 55-летний мужчина отправился в поход в национальном парке Красноярские Столбы по туристической тропе 9 марта и пропал, пишет Telegram-канал SHOT.

Для поисков Потаенкова привлечены около 35 волонтеров, включая членов отряда «Азимут», сотрудников МЧС и волонтеров «ЛизаАлерт». Они проверяют все возможные зоны, включая популярные туристические тропы и удаленные территории. Основные версия - несчастный случай или травма, поскольку вероятность нападений диких животных или бродячих собак была признана маловероятной специалистами-спасателями. Друзья и знакомые подчеркнули, что Виктор регулярно участвовал в походах и имел соответствующий опыт и подготовку.

Ранее сообщалось, что поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых могут возобновить в июне, таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился местный гид Алексей Исиченко, который помогал искать супругов и их дочь осенью в Кутурчинском Белогорье. Он отметил, что поисковая операция в конце января не дала результатов.