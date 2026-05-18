Обильные майские снегопады накрыли один российский город В Ачинске в ночь на 18 мая выпали обильные снегопады

В Ачинске Красноярского края в ночь на 18 мая выпали обильные снегопады, пишет 360.ru со ссылкой на местных жителей. По их словам, осадки шли целые сутки. Сильный ветер утих только к наступлению темноты.

Очень неуютная погода. За все время весны, было всего три-четыре дня тепла, и то — солнечная погода сопровождалась ледяным ветром. Ветер почти каждый день. Отопление из-за этого не отключают. Сибирь переходит в зону крайнего севера, — рассказал местный житель.

Ранее начальник ЦУКС ГУ по Магаданской области Дмитрий Андреев сообщил, что в Магадане выпал майский снег, из-за чего спасатели привели все силы и средства в режим повышенной готовности. Он добавил, что жителям не рекомендовали выезжать за пределы населенных пунктов из-за осадков и метелей.