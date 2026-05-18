Вдова Добрынина признана потерпевшей по делу о краже авторских прав

Тверской районный суд Москвы, продливший арест гендиректору музыкального издательства «Джем» Андрею Черкасову, включил в список потерпевших по данному уголовному делу вдову народного артиста России Вячеслава Добрынина Ирину, передает ТАСС. Черкасову инкриминируется особо крупное мошенничество и незаконное образование юридического лица, связанное с присвоением авторских прав на хиты известных российских исполнителей.

По уголовному делу потерпевшей стороной признана Добрынина Ирина, — огласил документы судья Алексей Криворучко.

Ранее адвокат Тимур Чанышев сообщил, что российская певица Линда (Светлана Гейман) может стать подозреваемой по делу о мошенничестве. Ее процессуальный статус изменится, если другие фигуранты расследования прямо укажут на причастность к преступлению.

До этого одного из самых прослушиваемых российских музыкантов, выступающего под псевдонимом Oneheart, обвинили в США в систематическом нарушении авторских прав и присвоении результатов труда малоизвестных коллег. Речь идет о тамбовском артисте, чьи треки набрали почти 3 млрд прослушиваний на Spotify.