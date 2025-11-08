Вдова Добрынина раскрыла детали дружбы мужа с Николаевым

Вдова композитора Вячеслава Добрынина Ирина рассказала о многолетней дружбе своего супруга с телеведущим Юрием Николаевым, сообщает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, артист часто звонил и поддерживал музыканта во время болезни, а их семьи много лет близко общались.

Мы дружили все время. Он звонил все время нам, когда Слава в больнице лежал. Каждый вечер, каждую ночь мы все время разговаривали. Он же тоже такой ночной человек был. Все время спрашивал, как здоровье, какие-то новости, идет ли он на поправку, — поделилась Добрынина.

Супруга музыканта отметила, что Николаев и ее муж оказались близки не только в жизни — теперь они покоятся рядом на Троекуровском кладбище.

Мне Ольга, его племянница, позвонила и сказала, они теперь рядом будут. Слава Богу, тем более там есть место. Хорошо, что они жили рядом в центре и теперь здесь рядом, — заключила Добрынина.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Николаева похоронили на Троекуровском кладбище по решению его супруги. По его словам, на этом кладбище также покоятся многие коллеги и друзья артиста.