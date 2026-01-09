Дипломатическая служба Евросоюза (ЕС) не смогла перечислить 19 стран, на которые, как заявила глава ведомства Кая Каллас, Россия якобы нападала за последние 100 лет. Депутатский запрос на этот счет в европейскую службу внешних действий 8 января направил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.

В ответном письме ведомство лишь подчеркнуло, что слова об этом якобы должны подчеркивать системный и продолжающийся характер «актов агрессии». На подготовку этого послания европейские дипломаты потратили пять недель.

Ранее стало известно, что Джордж Буш — младший, который был 43-м президентом США, в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в 2003 году подчеркивал, что сотрудничество Москвы и Вашингтона нельзя ставить под угрозу, о чем свидетельствуют рассекреченные документы правительства США. Политик, как уточняется, жаловался на антиамериканские настроения в Париже, о чем сообщила организация «Архив национальной безопасности» (NSA).

До этого выяснилось, что в одном из выступлений основатель ЛДПР Владимир Жириновский предрек скорый крах Европы и последующее господство в мире русских и американцев. Он считал, что через 10 лет российская армия станет самой сильной в мире. К этому, как подчеркнул политик, ее подтолкнут США. После, как уверял депутат, «Россия займет место Америки по руководству мира».