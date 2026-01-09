Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 02:37

Дипслужба ЕС не смогла назвать якобы атакованные Россией 19 стран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Дипломатическая служба Евросоюза (ЕС) не смогла перечислить 19 стран, на которые, как заявила глава ведомства Кая Каллас, Россия якобы нападала за последние 100 лет. Депутатский запрос на этот счет в европейскую службу внешних действий 8 января направил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.

В ответном письме ведомство лишь подчеркнуло, что слова об этом якобы должны подчеркивать системный и продолжающийся характер «актов агрессии». На подготовку этого послания европейские дипломаты потратили пять недель.

Ранее стало известно, что Джордж Буш — младший, который был 43-м президентом США, в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в 2003 году подчеркивал, что сотрудничество Москвы и Вашингтона нельзя ставить под угрозу, о чем свидетельствуют рассекреченные документы правительства США. Политик, как уточняется, жаловался на антиамериканские настроения в Париже, о чем сообщила организация «Архив национальной безопасности» (NSA).

До этого выяснилось, что в одном из выступлений основатель ЛДПР Владимир Жириновский предрек скорый крах Европы и последующее господство в мире русских и американцев. Он считал, что через 10 лет российская армия станет самой сильной в мире. К этому, как подчеркнул политик, ее подтолкнут США. После, как уверял депутат, «Россия займет место Америки по руководству мира».

Евросоюз
США
Россия
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Львовской области после взрывов начались проблемы с газом
Экипаж Crew-11 вернется с МКС раньше срока
Трамп заявил, что ему не нужно международное право
Дипслужба ЕС не смогла назвать якобы атакованные Россией 19 стран
Атака ВСУ на Орел вывела из строя системы теплоснабжения районов
Посольство США в Киеве заявило о якобы риске серьезной воздушной атаки
Умер первопроходец советского фигурного катания Валентин Захаров
Аэропорт Пулково перешел на особый режим и ограничил прием рейсов
Лидер КНДР заявил о готовности всегда быть за Путина и Россию
Дроны могут обрушиться на Ленобласть
Легенда советского баскетбола Ульяна Семенова ушла из жизни
Фаза Луны сегодня, 9 января: день общения с семьей и новых проектов
Российский аэропорт закрыл небо
На Львов обрушилась серия мощных взрывов на фоне воздушной тревоги
Что будет с Россией, США, Европой и СВО в 2026 году: прогнозы политологов
«Серьезные повреждения»: ВСУ атаковали российский город ракетами
«Большие проблемы»: Трамп считает, что Куба висит на волоске
Долина освободила квартиру в Хамовниках
Один российский город остался без авиасообщения
Три сценария 2027 года: что предсказали Пугачева, Жириновский и Мессинг?
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.