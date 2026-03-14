Полиция задержала убийцу москвички

Задержан убийца москвички Екатерины Ч., им оказался 21-летний уроженец Кисловодска, сообщил СК России. Мужчина обманул дочь жертвы, заставив впустить себя в квартиру. После убийства женщины он похитил из сейфа семьи несколько тысяч долларов США наличными, а также инвестиционные монеты из драгоценных металлов. При этом исчезла дочь погибшей.

Как сообщается, злоумышленника задержали на Нижегородском шоссе в Москве. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Позже стало известно, что дочь убитой женщины в квартире на Строгинском бульваре в Москве нашлась. Девочка самостоятельно вернулась домой.

Также сообщалось, что в центре Москвы произошло нападение, в результате которого погиб человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве. Инцидент произошел в Староконюшенном переулке. По предварительной информации, между потерпевшим и нападавшим произошла драка,

Ранее сообщалось, что подростка из Иркутска, жестоко расправившегося с 28-летним мужчиной в торговом центре, арестовали. Несовершеннолетний нанес жертве удар ножом в бедренную артерию в ходе конфликта. По информации источника, его заключили под стражу на два месяца, вплоть до 8 мая.