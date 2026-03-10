Зарезавшего мужчину подростка из Иркутска отправили в СИЗО

Подростка из Иркутска, жестоко расправившегося с 28-летним мужчиной в торговом центре, арестовали, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Несовершеннолетний нанес жертве удар ножом в бедренную артерию в ходе конфликта. По информации источника, его заключили под стражу на два месяца, вплоть до 8 мая.

Нападение подростков на жителя Иркутска произошло накануне, 9 марта. Группа подростков насмерть забила мужчину, который пытался скрыться от них в аптеке. Злоумышленники устроили погром, вытащили оппонента на улицу, после чего жестоко его избили.

Ранее во Владивостоке компания пьяных подростков устроила массовую драку и разгромила кафе. По словам очевидцев, компания несовершеннолетних пришла в заведение и распивала там крепкие напитки, после чего между ними вспыхнула ссора.

До этого полицейские поймали подозреваемого в убийстве 44-летнего мужчины, тело которого нашли в подъезде дома в Шушарах. Задержанный был пьян, конфликт со знакомым у него произошел во время распития алкоголя.