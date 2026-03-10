Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 12:51

Столичные школьники массово пожаловались на отравление

В Зеленограде 13 школьников пожаловались на симптомы отравления

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ученики четвертого класса столичной школы № 853 в Зеленограде пожаловались на симптомы отравления после завтрака, сообщил РИА Новости директор учебного заведения Анатолий Ващилин. Жалобы на симптомы отравления поступили от 13 детей.

Сегодня после завтрака 13 учеников четвертого класса пожаловались на боли в животе и симптомы отравления. Школа оперативно отреагировала на ситуацию: были вызваны бригады скорой медицинской помощи, дети осмотрены врачами, — уточнил Ващилин.

Он добавил, что специалисты Роспотребнадзора проводят проверку организации питания в школе. До выяснения причин вся продукция, которая подавалась на завтрак, снята с реализации. При обнаружении виновных их привлекут к ответственности.

Ранее Следственный комитет по Пермскому краю сообщил о госпитализации шестерых воспитанников детского сада в Орджоникидзевском районе с признаками острой кишечной инфекции. По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело, проведены осмотр места происшествия и опрос сотрудников учреждения.

