Ивлеева раскрыла, как муж поздравил ее с днем рождения

Блогерша Анастасия Ивлеева рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ее муж предприниматель Филипп Бегак подарил ей на день рождения котенка. Знаменитость отметила праздник во время поездки в Африку, однако получила сюрпризы от супруга, когда вернулась домой.

Бегак выложил к котенку дорожку из лепестков роз. Позже блогерша увидела, что муж также набрал для нее ванну с лепестками цветов. Вечером Ивлеева выпила кружку пива и угостилась снеками.

До этого продюсер Леонид Дзюник в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Ивлеева не вернется в шоу-бизнес. Он назвал ее «мыльным пузырем» и человеком без какого-либо ценного багажа. По словам продюсера, об экс-ведущей все уже давно забыли. Он отметил, что Ивлеева не обладает багажом знаний и умений, а также не имеет ценного бэкграунда, чего она никогда и не скрывала.

Кроме того, стало известно, что Ивлеева оставила девичью фамилию после второго замужества. По ее словам, когда она пришла вместе с мужем оформить читательский билет в Российской национальной библиотеке, там уже был билет от 2009 года с ее фамилией.