Людмила Бабушкина и депутаты встретились с бойцами в Запорожье

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина совместно с депутатами Вячеславом Брозовским, Тарасом Исаковым и Вячеславом Вегнером посетила Запорожскую область. Парламентарии встретились с военнослужащими и передали гуманитарный груз для ВС РФ.

Мы встретились с бойцами трех полков, где служат уральцы. Вручили ребятам посылки и подарки от земляков, собранные в рамках акции «Тепло для героя». Кроме того, мы передали для нашей армии более 50 тонн гуманитарного груза: средства связи, стройматериалы, летательные аппараты и другие вещи. Груз собран благодаря усилиям свердловских предприятий и лично губернатора Свердловской области Дениса Паслера, — отметила Бабушкина.

Парламентарии также встретились с председателем Заксобрания Запорожской области Виктором Емельяненко. Собравшиеся заключили межпарламентское соглашение, нацеленное на улучшение диалога между регионами и обмен опытом в сфере законотворчества.

Помимо этого, делегация во главе с Бабушкиной приняла участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню и стеле «Мелитополь — город воинской славы». Участники акции почтили память погибших в ходе освобождения Мелитополя от немецко-фашистской оккупации во время Великой Отечественной войны.

