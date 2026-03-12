Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 10:54

Даванков помирился с Мизулиной после скандала из-за доносов

Депутат Даванков сообщил о прекращении конфликта с Мизулиной

Екатерина Мизулина Екатерина Мизулина Фото: Пресс-служба Лиги безопасного Интернета
Вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков сообщил в интервью изданию «Газета.Ru», что провел личную встречу с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной и исчерпал конфликт с ней. По словам депутата, их взаимоотношения остаются «сложными», однако диалог позволил сторонам обсудить накопившиеся разногласия.

У нас с Екатериной, скажем так, сложная история. Были даже моменты, когда мы совпадали во мнениях — например, оба выступали против блокировки Roblox. После конфликта мы встретились, поговорили, — сказал депутат.

Даванков подчеркнул, что его принципиальная позиция по поводу методов деятельности «Лиги» осталась неизменной. Он прямо заявил, что по-прежнему намерен выступать с критикой практики доносов, кто бы ее ни практиковал.

Весной 2025 года ситуация между политиками накалилась до предела. Мизулина просила Следственный комитет возбудить дело против Даванкова после того, как он инициировал проверку ее деятельности на предмет вымогательства.

Ранее Мизулина предупредила о новой схеме мошенничества, нацеленной на подростков. Злоумышленники, по ее словам, знакомятся со своими жертвами в соцсетях, просят прислать геолокацию, а затем запугивают якобы «ударами» БПЛА по точке и под видом силовиков требуют перевести деньги.

