В Госдуме рассказали, когда ключевая ставка снизится до 3-4% Депутат Аксаков: ключевая ставка может снизиться до 3-4% в течение двух лет

Ключевая ставка может вернуться к уровню 3-4% в течение двух лет, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с корреспондентом NEWS.ru на церемонии подведения итогов конкурса «Столица финансовой культуры» в Национальном центре «Россия». Отвечая на вопрос о сроках безболезненного для экономики снижения ставки, парламентарий предупредил, что сейчас резкое падение даже до 10% спровоцирует скачок инфляции до двузначных значений.

По словам Аксакова, это раскрутит инфляционную спираль, приведет к потере доверия к рублю, а бизнес и граждане начнут уходить в другие валюты или переходить на бартер, как в 90-е.

Надо очень ответственно подходить. Центральный банк все правильно делает, снижая ключевую ставку постепенно, исходя из уровня инфляции и других параметров. Поэтому снижение ключевой ставки до 3-4% я ожидаю в течение двух лет. В следующем году допускаю, что она снизится до 5-7%, а через год возможно снижение и до 3%, а может быть даже ниже, — отметил Аксаков.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш призвал продолжить плавное снижение ключевой ставки в России в 2027 году. По его словам, сейчас главная задача — дать экономике время адаптироваться к уже созданным жестким условиям, так как эффект от денежно-кредитной политики имеет накопительный характер.