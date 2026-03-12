Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 11:59

В Госдуме рассказали, когда ключевая ставка снизится до 3-4%

Депутат Аксаков: ключевая ставка может снизиться до 3-4% в течение двух лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ключевая ставка может вернуться к уровню 3-4% в течение двух лет, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с корреспондентом NEWS.ru на церемонии подведения итогов конкурса «Столица финансовой культуры» в Национальном центре «Россия». Отвечая на вопрос о сроках безболезненного для экономики снижения ставки, парламентарий предупредил, что сейчас резкое падение даже до 10% спровоцирует скачок инфляции до двузначных значений.

По словам Аксакова, это раскрутит инфляционную спираль, приведет к потере доверия к рублю, а бизнес и граждане начнут уходить в другие валюты или переходить на бартер, как в 90-е.

Надо очень ответственно подходить. Центральный банк все правильно делает, снижая ключевую ставку постепенно, исходя из уровня инфляции и других параметров. Поэтому снижение ключевой ставки до 3-4% я ожидаю в течение двух лет. В следующем году допускаю, что она снизится до 5-7%, а через год возможно снижение и до 3%, а может быть даже ниже, — отметил Аксаков.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш призвал продолжить плавное снижение ключевой ставки в России в 2027 году. По его словам, сейчас главная задача — дать экономике время адаптироваться к уже созданным жестким условиям, так как эффект от денежно-кредитной политики имеет накопительный характер.

Анатолий Аксаков
Госдума
ключевая ставка
Россия
экономика
рубль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сильно сыплются»: политолог о возможности Украины воевать полтора-два года
Террористы из «Крокуса» попросили проявить к ним милосердие
Россиянам рассказали, подорожают ли продукты из-за иранского конфликта
Королевская семья Британии: новости, Эндрю начал ходить к психотерапевту
Суд изъял машину, на которой террористы из «Крокуса» пытались скрыться
Сирены взвыли в семи областях Украины
На суде по делу о теракте в «Крокусе» предложили убрать запрет на казнь
Стало известно, когда террористы из «Крокуса» смогут выйти по УДО
Стало известно, где рассмотрят дело курского экс-губернатора Смирнова
Слуцкая назвала главное отличие российского фигурного катания от мирового
Российская ПВО сбила почти 450 дронов ВСУ за сутки
Адвокат потерпевших ответила на вопрос об организаторах теракта в «Крокусе»
Житель Улан-Удэ получил срок за фиктивную постановку мигрантов на учет
ВСУ за сутки поредели на 1300 человек
Адвокат раскрыла, какое наказание запросила бы для террористов из «Крокуса»
«Бюджет проседает»: политолог о помощи ЕС Киеву для продолжения конфликта
Директор ИМЭМО предупредил о затяжном конфликте США с Ираном
Российские удары обрушились на энергетику Украины
Элитные подразделения ВСУ взвыли от массовых потерь в Запорожской области
Стало известно, кто рассудит матч «Зенита» и «Спартака»
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.