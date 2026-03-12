В Госдуме нашли способ ускорить лечение пациентов с редкими заболеваниями

Все пациенты с редкими заболеваниями должны получать лечение за счет средств федерального бюджета, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, региональных финансов зачастую недостаточно для обеспечения граждан необходимыми лекарствами.

«Справедливая Россия» предлагает лечить людей с редкими заболеваниями за счет федеральных средств. Нужно перестать делить орфанных пациентов по спискам и обеспечить им равный доступ к терапии. Согласно исследованиям пациентских организаций, почти 41% таких граждан испытывают трудности с получением льготных лекарств. К сожалению, это давняя проблема. Она связана с тем, что много лет орфанные пациенты разделены по двум перечням. Одни получают лекарства за счет федерального бюджета, в том числе фонда «Круг добра». Других должны обеспечивать регионы, при этом лечение часто очень дорогое, и они его не тянут, — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день права пациентов зависят от их места жительства и того, в какой список они попали. Однако, по словам депутата, это вопросы жизни и смерти, и они не должны решаться таким образом. В связи с этим, как отметил парламентарий, партия неоднократно предлагала законы, направленные на перевод всех пациентов с редкими заболеваниями под федеральное обеспечение.

Нас отчасти слышали — перечень редких заболеваний периодически расширялся. С этого года регионы могут также в ряде случаев запрашивать на терапию федеральные средства, но это не всегда возможно, и неравенство сохраняется. Поэтому надо принимать наш законопроект: хватит делить пациентов по спискам, им нужен равный доступ к лекарствам. При этом дополнительные средства на лечение редких заболеваний можно получить за счет налоговых мер, — добавил Миронов.

Он напомнил, что фонд «Круг добра», который помогает детям с редкими болезнями, финансируется за счет увеличения подоходного налога. Таким образом, по словам парламентария, нужно повысить НДФЛ на доходы от 500 млн рублей в год до 35%. Миронов пояснил, что это позволит выделять больше средств на лечение орфанных пациентов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин внимательно следит за работой фонда «Круг добра». По его словам, организация доказала свою эффективность и значимость для граждан страны.