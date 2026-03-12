Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 11:36

HR-эксперт дала совет, когда стоит отказаться от тестового задания

HR-эксперт Зулия Лоикова: стоит отказаться от объемных тестовых заданий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кандидату стоит отказаться от объемных тестовых заданий при поиске работы, посоветовала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова. В разговоре с «Москвой 24» она подчеркнула, что задания не должны занимать по несколько часов. Она обратила внимание, что можно согласиться пройти такой тест, если его в итоге оплатят.

Мне нередко приходилось сталкиваться с тем, что руководство предлагает провести кандидату серьезную работу. Например, сделать расчеты, на которые понадобится в среднем пять–шесть часов, или написать кусок кода, предполагающий труд программиста в районе четырех часов, — уточнила эксперт.

Но, если задание вдохновляет и дает полезный опыт, можно на него согласиться, отметила Лоикова. По ее словам, такой кейс можно включить в портфолио в будущем.

Карьерный консультант Айгюн Курбанова ранее рассказала, что для привлечения внимания работодателей в резюме следует прописать не только свои обязанности на прошлом месте, но и отразить результаты работы. По ее словам, конкретные достижения, в том числе рост выручки, оптимизация процессов или внедрение новых инструментов, выделят соискателя среди других.

работодатели
работа
сотрудники
трудоустройство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США нанесли удар по ядерному объекту в Иране
Иранский «огненный дождь» над Израилем попал на фото
Стало известно, где похоронят найденного мертвым в квартире Гнеушева
Названа возможная цена продажи предприятия «Союз-М»
ЕС пообещал накачивать Украину деньгами при одном условии
Бизнес-эксперт рассказал о способах обмана во время закупок
Юрист дал советы, как уменьшить риск блокировки счета при переводах
ЦБ сообщил о завершении переноса повышения налогов в цены
Еще двум жертвам ЧП на Иркутском авиазаводе потребовалась помощь медиков
Проект «Открытые сцены Ордынки» прошел в Москве 10 марта
Энергетик оценил вероятность скорого снятия санкций США с России
В Госдуме рассказали, когда ключевая ставка снизится до 3-4%
Суд принял решение по гражданских искам в деле о теракте в «Крокусе»
Украинку лишили гражданства России за критику СВО
Румыния попросила у США разрешение возобновить работу НПЗ ЛУКОЙЛа Petrotel
«Серьезный удар»: Пушилин о последствиях освобождения Доброполья для ВСУ
Держали раба на цепи в холодном коровнике: в Якутии посадили отца и сына
Армения впервые в своей истории станет страной-транзитером
Стало известно, почему Россия не наложила вето на резолюцию СБ ООН по Ирану
Лор предупредила, чем опасен отказ от шапки в начале весны
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.