HR-эксперт дала совет, когда стоит отказаться от тестового задания

Кандидату стоит отказаться от объемных тестовых заданий при поиске работы, посоветовала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова. В разговоре с «Москвой 24» она подчеркнула, что задания не должны занимать по несколько часов. Она обратила внимание, что можно согласиться пройти такой тест, если его в итоге оплатят.

Мне нередко приходилось сталкиваться с тем, что руководство предлагает провести кандидату серьезную работу. Например, сделать расчеты, на которые понадобится в среднем пять–шесть часов, или написать кусок кода, предполагающий труд программиста в районе четырех часов, — уточнила эксперт.

Но, если задание вдохновляет и дает полезный опыт, можно на него согласиться, отметила Лоикова. По ее словам, такой кейс можно включить в портфолио в будущем.

Карьерный консультант Айгюн Курбанова ранее рассказала, что для привлечения внимания работодателей в резюме следует прописать не только свои обязанности на прошлом месте, но и отразить результаты работы. По ее словам, конкретные достижения, в том числе рост выручки, оптимизация процессов или внедрение новых инструментов, выделят соискателя среди других.