HR-специалист рассказал о неожиданном тренде в России

Россияне начали использовать сайты знакомств для поиска работы, рассказал «Вечерней Москве» HR-специалист частного университета Алексей Адамчук. Он отметил, что такое решение выглядит логичным в условиях напряженного рынка труда.

Эти платформы изначально заточены под быстрый контакт и самопрезентацию, а значит, хорошо подходят для нетворкинга и малого бизнеса, где важны личность и доверие. Шансы там есть, особенно в креативных и сервисных сферах, где решения часто принимаются на основе личного общения, — рассказал Адамчук.

HR-специалист подчеркнул, что сайты знакомств не заменили специализированные площадки для поиска работы. По его словам, неспециализированные ресурсы плохо подходят для поиска формализованных или корпоративных ролей.

Ранее карьерный консультант Айгюн Курбанова рассказала, что для привлечения внимания работодателей в резюме следует прописать не только свои обязанности на прошлом месте, но и отразить результаты работы. По ее словам, конкретные достижения, в том числе рост выручки, оптимизация процессов или внедрение новых инструментов, выделят соискателя среди других.