Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 14:53

Экс-главком НАТО предупредил об «адском пейзаже» в Ормузском проливе

Экс-главком НАТО Ставридис предупредил о риске минирования Ормузского пролива

Быстроходный катер Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Быстроходный катер Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран способен в течение нескольких дней превратить Ормузский пролив в «адский пейзаж» за счет морских мин, заявил в интервью CNN бывший верховный командующий объединенными силами НАТО адмирал Джеймс Ставридис. По его оценке, в распоряжении страны может находиться более 5 тыс. морских мин.

Подобный сценарий может серьезно нарушить глобальное судоходство и повлиять на мировую экономику, считает адмирал. Он добавил, что США и их союзники обладают средствами для устранения такой угрозы, однако операция по разминированию потребует значительного времени.

У нас есть такая возможность, и мы делаем это с партнерами, союзниками и друзьями. Это всегда лучший способ вести войну, если это необходимо. У нас есть тральщики в Персидском заливе. У нас есть охотники за минами, очень передовые электронные системы. Мы можем делать это с помощью вертолетов с воздуха. У британцев есть тральщики. У саудовцев есть тральщики. Это хорошие новости, — сказал экс-главком НАТО.

Ставридис отметил, что основная проблема связана со сроками проведения подобных операций. По его оценке, разминирование может занять несколько недель или даже месяц-два. Он призвал готовиться «к месячному или двухмесячному простою» мировой экономики.

Ранее американские разведслужбы сообщили о возможной подготовке Ирана к минированию Ормузского пролива. По информации Вашингтона, Тегеран может предпринимать враждебные действия в морском коридоре, через который проходит значительная часть мировых нефтяных поставок.

Ормузский пролив
Иран
НАТО
минирования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько американцев пользуются загрязненной водой
Эксперт по космосу ответил, зачем России изучать Венеру
Ситуация в аэропорту Дубая 11 марта: рейсов в Россию больше не будет?
В Киеве сделали громкое признание после поражения Кременчугского НПЗ
Собянин рассказал о развитии московского производства лекарств для сердца
Стала известна схема удорожания проданной нефти из-за страха компаний
Мужчина 11 лет получал пенсию за умершую мать и ответил перед судом
Путин поздравил лыжника Голубкова с завоеванием золота на Паралимпиаде
В Москве приступили к подготовке гидроузлов к весеннему половодью
Спасенных в Нижегородской области лосят выпустят на волю
«Включая 60 кораблей»: Пентагон отчитался о поражении тысяч целей в Иране
ЮНЕСКО забила тревогу из-за урона объектам культурного наследия в Иране
Гордон назвала виновных в тяжелом состоянии онкобольной Лерчек
Иран ударил по двум судам в Ормузском проливе
Москвичи столкнулись с масштабным сбоем в работе Telegram
Экономист раскрыл, отразится ли повышение МРОТ на социальных пособиях
ВСУ убили иностранного волонтера в Курской области
В Госдуме развеяли популярный миф о VPN
Сборная Ирана по футболу официально отказалась от участия в ЧМ-2026
Москвичей призвали готовиться к театру по-старинке
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.