Экс-главком НАТО предупредил об «адском пейзаже» в Ормузском проливе

Иран способен в течение нескольких дней превратить Ормузский пролив в «адский пейзаж» за счет морских мин, заявил в интервью CNN бывший верховный командующий объединенными силами НАТО адмирал Джеймс Ставридис. По его оценке, в распоряжении страны может находиться более 5 тыс. морских мин.

Подобный сценарий может серьезно нарушить глобальное судоходство и повлиять на мировую экономику, считает адмирал. Он добавил, что США и их союзники обладают средствами для устранения такой угрозы, однако операция по разминированию потребует значительного времени.

У нас есть такая возможность, и мы делаем это с партнерами, союзниками и друзьями. Это всегда лучший способ вести войну, если это необходимо. У нас есть тральщики в Персидском заливе. У нас есть охотники за минами, очень передовые электронные системы. Мы можем делать это с помощью вертолетов с воздуха. У британцев есть тральщики. У саудовцев есть тральщики. Это хорошие новости, — сказал экс-главком НАТО.

Ставридис отметил, что основная проблема связана со сроками проведения подобных операций. По его оценке, разминирование может занять несколько недель или даже месяц-два. Он призвал готовиться «к месячному или двухмесячному простою» мировой экономики.

Ранее американские разведслужбы сообщили о возможной подготовке Ирана к минированию Ормузского пролива. По информации Вашингтона, Тегеран может предпринимать враждебные действия в морском коридоре, через который проходит значительная часть мировых нефтяных поставок.