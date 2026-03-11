МИД объяснил, что показывает британский след в ударе ВСУ по Брянску МИД: Британия готова руками Киева перевести конфликт на Украине в войну

Лондон готов руками своих марионеток перевести конфликт на Украине на принципиально новый уровень, передает пресс-служба МИД России, комментируя атаку ВСУ на Брянск. По данным ведомства, британская сторона вышла за рамки норм международного права.

Очевидно, что, окончательно заигравшись в геополитику и стремясь утвердиться в статусе неформального лидера европейских «ястребов» на украинском треке и непримиримого противника России, Британия вышла за рамки норм международного права и готова руками своих марионеток перевести конфликт на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удар Вооруженных сил Украины ракетами Storm Shadow по Брянску был бы невозможен без привлечения британских специалистов. По его словам, Россия отдает себе в этом отчет и учитывает этот факт.

До этого губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что ВСУ ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow 10 марта — шесть человек погибли, 42 пострадали (из них 29 госпитализированы, среди них ребенок). По его словам, пожарные расчеты вчера ночью ликвидировали возгорание, возникшее при атаке. Движение автобусов и автомобилей организовано в штатном режиме.