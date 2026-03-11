Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 16:11

МИД объяснил, что показывает британский след в ударе ВСУ по Брянску

МИД: Британия готова руками Киева перевести конфликт на Украине в войну

Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб ликвидируют последствия ракетного удара ВСУ по Брянску Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб ликвидируют последствия ракетного удара ВСУ по Брянску Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Лондон готов руками своих марионеток перевести конфликт на Украине на принципиально новый уровень, передает пресс-служба МИД России, комментируя атаку ВСУ на Брянск. По данным ведомства, британская сторона вышла за рамки норм международного права.

Очевидно, что, окончательно заигравшись в геополитику и стремясь утвердиться в статусе неформального лидера европейских «ястребов» на украинском треке и непримиримого противника России, Британия вышла за рамки норм международного права и готова руками своих марионеток перевести конфликт на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удар Вооруженных сил Украины ракетами Storm Shadow по Брянску был бы невозможен без привлечения британских специалистов. По его словам, Россия отдает себе в этом отчет и учитывает этот факт.

До этого губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что ВСУ ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow 10 марта — шесть человек погибли, 42 пострадали (из них 29 госпитализированы, среди них ребенок). По его словам, пожарные расчеты вчера ночью ликвидировали возгорание, возникшее при атаке. Движение автобусов и автомобилей организовано в штатном режиме.

Великобритания
марионетки
удары
ВСУ
Брянск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько БПЛА сбили возле станции «Русская»
«Несет угрозу»: стало известно, как Украина может использовать новые РЛС
Экс-мэр Сургута Филатов признал вину в дюжине преступлений
Гражданина США заочно арестовали по делу о мошенничестве на Урале
Доверенное лицо Эпштейна заговорил перед комитетом США
«Газпром» сообщил об атаке на станцию «Русская»
Самозанятых хотят защитить от работодателей-обманщиков
Захарова уличила главу Еврокомиссии в забывчивости из-за слов о газе из РФ
Офтальмолог рассказала о причинах близорукости у детей
Алиев раскрыл секрет долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией
Автоэксперт призвал водителей не спешить с переходом на летнюю резину
Блогеру-иноагенту Кацу вынесли заочный приговор
«Нашли тело»: поиски детей в Подмосковье 11 марта, новые подробности
«Впереди тяжелые времена»: сенатор о решении Молдавии выйти из СНГ
Покинул Россию? Куда пропал Владислав Сурков, комментарий Кремля
Военэксперт ответил, стоит ли бояться новых американских РЛС в арсенале ВСУ
«Когда я захочу»: Трамп заявил, что война с Ираном приближается к концу
«Цинковые гробы потоком полетят в США»: сенатор об Иране и базах РФ в Сирии
Для иноагента Каца запросили реальный срок
Европейская страна закрыла свое посольство в Тегеране
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.