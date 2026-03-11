Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 17:25

Захарова уличила главу Еврокомиссии в забывчивости из-за слов о газе из РФ

Захарова напомнила фон дер Ляйен, что газ из России не дал Европе уйти в пике

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен забыла, что российский газ не дал ЕС опуститься на дно, написала в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала заявление европейского политика о том, что, несмотря на надвигающийся на Европу энергетический кризис, возможное возвращение к импорту энергоресурсов из России было бы «стратегической ошибкой».

Она забыла добавить, «потому что помог Евросоюзу не уйти в пике», — написала Захарова.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Урсулу фон дер Ляйен не волнуют домашние хозяйства и предприятия в Европе, которые не смогут выжить без дешевых энергоресурсов. Политик призвал власти Пятой республики выйти из ЕС и наладить связи с Россией.

До этого издание El Pais сообщило, что Испания обладает достаточными запасами нефти, чтобы обеспечить свои потребности в ближайшие несколько месяцев на фоне войны на Ближнем Востоке. В частности, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), обновленным в феврале текущего года, страна выстоит 105 дней без поставок черного золота.

