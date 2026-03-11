На Украине сообщили о повреждении нефтеперекачивающей станции «Нафтогаз Украины»: одна из перекачивающих станций на юге получила повреждения

Одна из перекачивающих станций компании «Нафтогаз Украины» получила значительные повреждения, сообщил председатель правления Сергей Корецкий на своей странице в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, разрушения зафиксированы на объекте, который находится на юге страны.

Зафиксированы повреждения и разрушения на одной из перекачивающих станций, — написал Корецкий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военная операция на Украине должна быть доведена до успешного завершения. По его словам, это позволит предотвратить атаки Киева на российские территории, подобные ракетному обстрелу Брянска. Представитель Кремля также отметил вклад российских военных в рамках поставленных задач.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Вооруженные силы России уменьшили интенсивность наступления из-за весенней оттепели. Однако, по его словам, российские военные готовятся достичь своих целей, включая создание буферных зон в Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях.