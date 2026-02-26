Зимняя Олимпиада — 2026
Украина впервые получит СПГ из США через Литву

Cжиженный природный газ (СПГ) Cжиженный природный газ (СПГ) Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украинская компания «Нафтогаз» начнет импортировать сжиженный природный газ из США через литовский порт, сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) председатель правления организации Сергей Корецкий. В рамках сотрудничества с литовским энергетическим холдингом Ignitis Group была осуществлена первая поставка объемом 90 млн кубических метров.

Впервые «Нафтогаз» импортирует американский СПГ на Украину через терминал в литовском порту Клайпеда, — написал Корецкий.

По его словам, газ будет доставлен на территорию Украины в течение февраля и марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что украинские энергетики называют поставки сжиженного природного газа из США единственным способом обеспечить энергетическую безопасность страны. По словам главы отдела торговли «Д.Трейдинг» Джеймса О'Брайена, это не риск, а необходимость. Энергохолдинг ДТЭК, в который входит «Д.Трейдинг», планирует расширять сотрудничество с американскими партнерами. Цель — увеличить объемы поставок, чтобы покрыть будущий дефицит газа в Центральной и Восточной Европе в 2026–2027 годах.

