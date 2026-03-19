Гендиректор ВЦИОМ раскрыл влияние искусственного интеллекта на социологию

Искусственный интеллект позволяет социологам сэкономить деньги и тратить меньше времени на обработку и анализ данных, сказал NEWS.ru генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. При этом, по его словам, внедрение ИИ пока не привело к массовым увольнениям в его организации.

Искусственный интеллект позволяет сэкономить время и деньги. У нас есть цель технологизировать все возможные процессы. И это получается: процессы уже с гораздо меньшим участием людей происходят. Но — с участием! В полуавтоматическом режиме, можно сказать, — сказал Федоров.

Социолог также отметил, что пока удается обходиться практически без увольнений, поскольку в условиях роста компании высвобождающийся персонал есть чем занять. По его оценкам, у искусственного интеллекта в социологии еще значительный потенциал применения.

Из-за использования ИИ мы пока уволили только одного человека. Но у нас и нет цели увольнять! Начинаем переводить людей на более сложные, творческие, интересные операции. В России огромный дефицит рабочих рук и мозгов. Этих уволим — откуда новых возьмем? — резюмировал Федоров.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России утвердило дорожную карту, направленную на развитие высокопроизводительных вычислений и суперкомпьютерной инфраструктуры. Он назвал расширение сети суперкомпьютерных центров стратегическим направлением и напомнил о задаче увеличить совокупную мощность отечественных суперкомпьютеров в 10 раз к 2030 году.