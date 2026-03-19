19 марта 2026 в 22:30

Гендиректор ВЦИОМ раскрыл влияние искусственного интеллекта на социологию

Валерий Федоров: ИИ позволяет социологам экономить время и деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Искусственный интеллект позволяет социологам сэкономить деньги и тратить меньше времени на обработку и анализ данных, сказал NEWS.ru генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. При этом, по его словам, внедрение ИИ пока не привело к массовым увольнениям в его организации.

Искусственный интеллект позволяет сэкономить время и деньги. У нас есть цель технологизировать все возможные процессы. И это получается: процессы уже с гораздо меньшим участием людей происходят. Но — с участием! В полуавтоматическом режиме, можно сказать, — сказал Федоров.

Социолог также отметил, что пока удается обходиться практически без увольнений, поскольку в условиях роста компании высвобождающийся персонал есть чем занять. По его оценкам, у искусственного интеллекта в социологии еще значительный потенциал применения.

Из-за использования ИИ мы пока уволили только одного человека. Но у нас и нет цели увольнять! Начинаем переводить людей на более сложные, творческие, интересные операции. В России огромный дефицит рабочих рук и мозгов. Этих уволим — откуда новых возьмем? — резюмировал Федоров.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России утвердило дорожную карту, направленную на развитие высокопроизводительных вычислений и суперкомпьютерной инфраструктуры. Он назвал расширение сети суперкомпьютерных центров стратегическим направлением и напомнил о задаче увеличить совокупную мощность отечественных суперкомпьютеров в 10 раз к 2030 году.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно о возможном восстановлении ИГ на фоне атак на Иран
Какие знаки зодиака ждут богатство и счастье в 2026-м: прогноз астролога
ФИФА дала ответ по отстранению сборной Израиля от турниров
Что известно о дате заседания по Украине в СБ ООН
Группа «Иванушки International» вынесла вердикт по названию на латинице
«Любовная история»: Каллас провела странную аналогию на тему войны в Иране
Гендиректор ВЦИОМ рассказал, что ждет Россию в ближайшие 15 лет
Что случилось с людьми при ДТП с машиной скорой помощи в Москве
МИД РФ высказал свою позицию по конфликту на Ближнем Востоке
Венгрия озвучила условие, при котором поддержит финансирование Украины
«Сдвинуть» РФ не получится. Украину готовят к сдаче: что еще потеряет ЕС
Что известно о первом использовании Ираном управляемых ракет Nasrallah
Глава ВЦИОМ раскрыл, почему в России не боятся искусственного интеллекта
Почему нужно рожать до 35: врачи назвали главные и неочевидные причины
Орбан сравнил себя с оловянным солдатиком в споре с ЕС
Ударивший женщину на избирательном участке коммунист получил наказание
Гендиректор ВЦИОМа Федоров объяснил страхи американцев из-за ИИ
Спокойная среда: почему мы начинаем ценить предсказуемость
Житель Липецкой области застрелил сотрудника полиции
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

