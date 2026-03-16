16 марта 2026 в 11:44

Россия стала на шаг ближе к развитию суперкомпьютеров

Правительство утвердило дорожную карту по развитию суперкомпьютеров в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Правительство России утвердило дорожную карту, направленную на развитие высокопроизводительных вычислений и суперкомпьютерной инфраструктуры, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава кабмина назвал расширение сети суперкомпьютерных центров стратегическим направлением и напомнил о задаче увеличить совокупную мощность отечественных суперкомпьютеров в 10 раз к 2030 году, передает пресс-служба правительства.

Чтобы донастроить соответствующую нормативно-правовую базу, правительство утвердило дорожную карту развития высокопроизводительных вычислений, алгоритмов искусственного интеллекта, грид-технологий и суперкомпьютерной инфраструктуры, — пояснил Мишустин.

Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует вложить более 500 млрд рублей в разработку нового суперкомпьютера. Завкафедрой Московского института электроники и математики им. А. Н. Тихонова Лев Щур рассказал, что суперкомпьютер состоит из вычислительных узлов, объединенных высокоскоростной сетью. В результате получается обученная модель ИИ.

технологии
Песков указал на причину роста доходов бюджета России
Политолог ответил, потеряют ли США статус гаранта безопасности из-за Ирана
Песков раскрыл, смотрел ли он фильм «Господин Никто против Путина»
Диетолог объяснил, какие нутриенты нельзя сокращать во время похудения
В Кремле раскрыли реакцию Путина на результаты паралимпийцев в Италии
Песков ответил на слухи о лечении нового лидера Ирана в Москве
Путин созвонился с премьер-министром африканской страны
В Кремле ответили на вопрос о месте новых переговоров России и Украины
Хуснуллин раскрыл потери среди рабочих при строительстве в новых регионах
ВСУ лишились важных энергетических объектов
Израиль снова обрушил свои ракеты на правительственные здания в Иране
Родителей призвали не отпускать детей одних на прогулки у водоемов
Кинокритик назвал тенденции премии «Оскар»
ПВО отразила новую атаку дронов на Москву
Почти 500 украинских БПЛА сбили за сутки
TikTok оштрафовали на крупную сумму
В Сети появились спутниковые снимки с последствиями удара по порту Фуджейра
Утренний «Искандер» по Киеву, взрыв на Майдане: удары по Украине 16 марта
Доброкачественное образование угрожает лицу российской певицы
МИД РФ назвал инициативу Путина о саммите «пятерки» СБ ООН особо актуальной
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

