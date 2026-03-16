Россия стала на шаг ближе к развитию суперкомпьютеров Правительство утвердило дорожную карту по развитию суперкомпьютеров в России

Правительство России утвердило дорожную карту, направленную на развитие высокопроизводительных вычислений и суперкомпьютерной инфраструктуры, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава кабмина назвал расширение сети суперкомпьютерных центров стратегическим направлением и напомнил о задаче увеличить совокупную мощность отечественных суперкомпьютеров в 10 раз к 2030 году, передает пресс-служба правительства.

Чтобы донастроить соответствующую нормативно-правовую базу, правительство утвердило дорожную карту развития высокопроизводительных вычислений, алгоритмов искусственного интеллекта, грид-технологий и суперкомпьютерной инфраструктуры, — пояснил Мишустин.

Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует вложить более 500 млрд рублей в разработку нового суперкомпьютера. Завкафедрой Московского института электроники и математики им. А. Н. Тихонова Лев Щур рассказал, что суперкомпьютер состоит из вычислительных узлов, объединенных высокоскоростной сетью. В результате получается обученная модель ИИ.