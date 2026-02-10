Российский банк инвестирует свыше 500 млрд рублей в новый суперкомпьютер

Сбербанк планирует вложить более 500 млрд рублей в разработку нового суперкомпьютера, переедают «Ведомости» со ссылкой на свои источники. В 2019 и 2021 годах Сбербанк представил два суперкомпьютера: «Кристофари» и «Кристофари Нео».

Заведующий кафедрой Московского института электроники и математики им. А. Н. Тихонова НИУ ВШЭ Лев Щур рассказал, что суперкомпьютер состоит из множества вычислительных узлов, объединенных высокоскоростной и дорогостоящей сетью. Каждый узел оснащен несколькими процессорами, а каждый процессор — десятками ядер. Кроме того, узлы включают графические ускорители с десятками тысяч вычислительных ядер. В результате получается обученная модель ИИ. Суперкомпьютеры также применяются для моделирования сложных природных процессов, исследований в физике, химии, геномике и разработки сложных механизмов.

Ранее в России начался новый открытый отбор в отряд космонавтов, в котором впервые для анализа данных кандидатов будет использоваться искусственный интеллект. Отбор проходит в два этапа: заочный, на котором проверят документы, и очный — с оценкой профессиональных навыков, психологических качеств и здоровья.