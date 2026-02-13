Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 12:46

Экономист объяснил, кому и сколько выплатят по советским вкладам

Экономист Балынин: выплаты по советским вкладам зависят от года рождения клиента

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россияне могут получить компенсацию по вкладам, сделанным в Сбербанке до 20 июня 1991 года, рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с aif.ru. Размер выплаты зависит от года рождения вкладчика и срока хранения денег.

Граждане, родившиеся до 1945 года, и их наследники получат компенсацию в трехкратном размере остатка вклада. Например, если на счету было 455 рублей, выплата составит 1365 рублей. При этом из суммы вычтут ранее полученные предварительные компенсации, уточнил экономист.

Россияне 1946–1991 годов рождения могут рассчитывать на двукратную компенсацию. При тех же 455 рублях им выплатят 910 рублей.

Сумма также зависит от того, когда закрыли вклад. Коэффициент 1 действует для текущих счетов и закрытых в 1996–2025 годах. Для закрытых в 1995 году коэффициент составит 0,9, в 1994-м — 0,8, в 1993-м — 0,7, в 1992-м — 0,6. Вклады, закрытые с 20 июня по 31 декабря 1991 года, не компенсируются.

Наследники получают выплаты независимо от возраста умершего вкладчика. Ранее выданные деньги на похороны (до 6 тыс. рублей) при этом не вычитаются, отметил Балынин. Если владелец вклада умер в 2001–2026 годах, наследникам или оплатившим похороны положена компенсация до 6 тыс. рублей. При остатке вклада меньше 400 рублей сумму умножают на 15.

Ранее Балынин заявил, что россияне, работавшие в МВД России, Минобороны РФ, Федеральной службе безопасности и других органах власти, могут рассчитывать на получение двух пенсий. Он уточнил, что вторая выплата по старости, которая положена этим категориям граждан, — это страховая пенсия.

Россия
СССР
вклады
Сбербанк
экономисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США заявили о провале «лучшего в мире танка»
«Вам будет сильно плохо»: жительница ДНР раскрыла правду о методах СБУ
Фантаст Лукьяненко ответил, может ли ИИ написать культовое произведение
Переписка сообщниц Эпштейна вскрыла планы «рыбалки» с латвийским премьером
«Сюрприз»: Асташенок ответил подтрунивающим над ним участникам «Корней»
«Просто смешно»: российская певица в 43 года захотела родить ребенка
Мужчина занялся «сексом» с пылесосом на глазах прохожих
Политолог ответил, примет ли Трамп участие в переговорах России и Украины
Экс-генсек НАТО призвал возобновить диалог с Россией
Военком открыл стрельбу по мужчине
Бомба в песочнице, удар по кафе, откуп от армии: ВСУ атакуют РФ 13 февраля
Российский актер стал звездой TikTok благодаря классике
Исполнитель культового хита Moskau неожиданно скончался
Центробанк принял неожиданное решение по ключевой ставке
Политолог назвал возможные сроки проведения выборов на Украине
Российский космонавт на «Драконе» отправился к МКС
Оззи Осборн может «вернуться с того света» и спеть на Ozzfest
Блогер Лебедев назвал лучшее место для жизни
Подпольный пивзавод ликвидировали в Новосибирске
Подмосковный экс-прокурор попался на взятке в полмиллиарда рублей
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.