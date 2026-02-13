Экономист объяснил, кому и сколько выплатят по советским вкладам

Россияне могут получить компенсацию по вкладам, сделанным в Сбербанке до 20 июня 1991 года, рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с aif.ru. Размер выплаты зависит от года рождения вкладчика и срока хранения денег.

Граждане, родившиеся до 1945 года, и их наследники получат компенсацию в трехкратном размере остатка вклада. Например, если на счету было 455 рублей, выплата составит 1365 рублей. При этом из суммы вычтут ранее полученные предварительные компенсации, уточнил экономист.

Россияне 1946–1991 годов рождения могут рассчитывать на двукратную компенсацию. При тех же 455 рублях им выплатят 910 рублей.

Сумма также зависит от того, когда закрыли вклад. Коэффициент 1 действует для текущих счетов и закрытых в 1996–2025 годах. Для закрытых в 1995 году коэффициент составит 0,9, в 1994-м — 0,8, в 1993-м — 0,7, в 1992-м — 0,6. Вклады, закрытые с 20 июня по 31 декабря 1991 года, не компенсируются.

Наследники получают выплаты независимо от возраста умершего вкладчика. Ранее выданные деньги на похороны (до 6 тыс. рублей) при этом не вычитаются, отметил Балынин. Если владелец вклада умер в 2001–2026 годах, наследникам или оплатившим похороны положена компенсация до 6 тыс. рублей. При остатке вклада меньше 400 рублей сумму умножают на 15.

