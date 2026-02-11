«Это был шок»: Греф о сокращении штата «Сбера» с помощью ИИ Греф: сокращение 20% персонала «Сбера» в 2025 году было шоком для компании

Сокращение 20% персонала «Сбера» в 2025 году, которое провели с помощью искусственного интеллекта, вызвало шок внутри компании, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Международном конгрессе госуправления. По его словам, которые передает ТАСС, в настоящий момент банк взял паузу, но процесс продолжится.

В прошлом году 20% сократили. И сократили живых людей. Это был шок, на самом деле, внутри компании. Мы сейчас сделали паузу, но, в принципе, надо двигаться дальше, — отметил он.

В конце 2025 года глава «Сбера» сообщал, что мультиагентная система на базе ИИ проанализировала эффективность сотрудников и до 1 января завершила сокращение 20% персонала, признанного неэффективным. По его словам, еще три года назад такие масштабы увольнений были немыслимы.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал, что развитие искусственного интеллекта совершенно точно приведет к исчезновению некоторых профессий. Он подчеркнул, что сегодня человечество конкурирует не только друг с другом, но и с нейросетями. По его мнению, прятаться от этого бесполезно, как и критиковать.