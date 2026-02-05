Зимняя Олимпиада — 2026
Депутат Нилов предположил, «убьет» ли ИИ некоторые профессии

Депутат Нилов: ИИ «убьет» некоторые профессии, но создаст новые вакансии

Ярослав Нилов Ярослав Нилов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Развитие искусственного интеллекта совершенно точно приведет к исчезновению некоторых профессий, но ничего плохого в этом нет, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, появятся новые вакансии в области работы с нейросетями, дизайна виртуальных миров, креативных индустрий.

Конечно, ИИ сможет [заменить некоторые профессии]. И ничего плохого в этом нет. Вспомните: еще 30 лет назад была профессия секретаря-машинистки. Ушли печатные машинки — ушли и соответствующие специалисты. Ничего страшного не случилось, верно? Сейчас все чаще встречаются вакансии в области работы с ИИ, дизайна виртуальных миров, креативных индустрий, — поделился мнением Нилов.

Депутат подчеркнул, что сегодня человечество конкурирует не только друг с другом, но и с искусственным интеллектом. По его мнению, прятаться от этого бесполезно, как и критиковать. Нилов считает, что этим нужно пользоваться.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что нейросети превзойдут любого человека по уровню интеллекта в ближайшем будущем. Он предположил, что это может произойти уже к концу 2026 года. Также он подчеркнул, что к 2030–2031 годам он станет умнее всего человечества.

