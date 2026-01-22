Маск ответил, когда искусственный интеллект превзойдет человека

Искусственный интеллект превзойдет любого человека по уровню интеллекта к концу 2025 года, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он подчеркнул, что к 2030-2031 годам ИИ станет умнее всего человечества.

Я думаю, что к концу этого года у нас может появиться ИИ, который умнее любого человека, а точнее — не позже следующего года. А к 2030-2031 годам, через примерно пять лет, ИИ будет умнее всего человечества вместе взятого, — сказал Маск.

На этом же мероприятии президент США Дональд Трамп заявил, что современный мир переживает «удивительный период перемен». По его словам, нынешний этап развития следует рассматривать как время, о котором «предки не могли и мечтать», однако за технологиями нужно следить.

До этого появилась информация, что тайваньская компания ASUS приняла решение завершить разработку новых смартфонов. Фирма сосредоточится на создании компьютеров для бизнеса и устройств с искусственным интеллектом.