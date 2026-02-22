Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 17:54

«Редко»: Маск поделился мыслями о счастье

Илон Маск заявил, что редко бывает счастливым

Илон Маск Илон Маск Фото: Chip Somodevilla/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что редко испытывает чувство счастья, об этом он написал в комментарии к одному из постов в соцсети X. Бизнесмен ответил на вопрос пользователя, размышляя о том, чувствует ли он себя более счастливым по сравнению с другими или же просто привлекает больше внимания.

Я редко бываю счастлив, — признался Маск.

Ранее сообщалось, что бизнесмен достиг исторического рубежа — его состояние превысило $800 млрд (61,5 трлн рублей). Рекордный рост произошел после сделки, в результате которой ракетная корпорация SpaceX, оцененная в $1 трлн, приобрела компанию xAI за $250 млрд (19,2 трлн рублей). Теперь Маск владеет 43% акций объединенной компании стоимостью $542 млрд (41,8 трлн рублей), что делает ракетную корпорацию самым ценным активом предпринимателя. Маск с большим отрывом возглавляет мировой рейтинг миллиардеров, опережая второго в списке почти на $600 млрд (46 трлн рублей).

До этого стало известно, что Маск вновь активно включился в политическую жизнь и выразил готовность поддержать республиканцев на промежуточных выборах 2026 года в США. Эксперты отмечают, что его напряженные отношения с действующим президентом Дональдом Трампом заметно смягчились.

Илон Маск
счастье
предприниматели
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медаль Филиппова, провал Малинина, рекорд Клебо: итоги Олимпиады-2026
Советский «разведчик четырех континентов» Петросян умер в 102 года
Названы возможные сроки удара США по Ирану
«Не самая быстрая пара»: немка Хенниг вышла на связь после исчезновения лыж
Мощный пожар парализовал улицу в центре Москвы
Бойцы элитного полка ВСУ насмерть замерзли при попытке побега с позиций
Американские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами
Мужчина открыл огонь по чужому внедорожнику
Названы семь локаций, куда туристам не стоит соваться в 2026 году
Водонаева показала, как выглядит после операции по уменьшению груди
Момент падения ребенка с седьмого этажа в Петербурге попал на видео
В Турции заявили о расплате ЕС из-за позиции по России
В Европе готовятся подложить Трампу свинью
Земфира завершила карьеру? Что известно, как она живет, вернется ли в РФ
Обломки БПЛА нашли рядом с поселком и деревней в Подмосковье
Блогера Яйцеслава объявили в международный розыск после «турне» по Африке
Атака ВСУ на Москву 22 февраля: сколько сбито БПЛА, разрушения, жертвы
Бывшая жена Гуфа вышла замуж за своего «бабку-гадалку»
Военэксперт ответил, смогут ли ВСУ подготовить 250 тыс. новых солдат
Двенадцатый беспилотник перехватили на подлете к Москве
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.