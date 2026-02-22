«Редко»: Маск поделился мыслями о счастье

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что редко испытывает чувство счастья, об этом он написал в комментарии к одному из постов в соцсети X. Бизнесмен ответил на вопрос пользователя, размышляя о том, чувствует ли он себя более счастливым по сравнению с другими или же просто привлекает больше внимания.

Я редко бываю счастлив, — признался Маск.

Ранее сообщалось, что бизнесмен достиг исторического рубежа — его состояние превысило $800 млрд (61,5 трлн рублей). Рекордный рост произошел после сделки, в результате которой ракетная корпорация SpaceX, оцененная в $1 трлн, приобрела компанию xAI за $250 млрд (19,2 трлн рублей). Теперь Маск владеет 43% акций объединенной компании стоимостью $542 млрд (41,8 трлн рублей), что делает ракетную корпорацию самым ценным активом предпринимателя. Маск с большим отрывом возглавляет мировой рейтинг миллиардеров, опережая второго в списке почти на $600 млрд (46 трлн рублей).

До этого стало известно, что Маск вновь активно включился в политическую жизнь и выразил готовность поддержать республиканцев на промежуточных выборах 2026 года в США. Эксперты отмечают, что его напряженные отношения с действующим президентом Дональдом Трампом заметно смягчились.