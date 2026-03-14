Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 20:54

Россиянина избили на популярном курорте из-за доски для серфинга

Жители Шри-Ланки избили россиянина из-за якобы испорченной доски для серфинга

Подписывайтесь на нас в MAX

На Шри-Ланке толпа местных жителей избила российского туриста из-за отказа платить за «испорченную» доску для серфинга, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел на третий день отдыха москвичей на пляже в Велигаме.

Россиянин арендовал доску и пытался поймать волну, но не справился с управлением и врезался в местного серфера. На доске ланкийца образовалась небольшая трещина.

Владелец доски потребовал 25 тысяч рупий (около 6 тыс. рублей) за ремонт, утверждая, что доска сделана из кокоса и на восстановление уйдет семь дней. Когда туристы попытались договориться о сумме вдвое меньше, ланкиец выхватил телефон из рук девушки. Сразу 15 местных жителей окружили пару, завязалась потасовка. В результате россиянин получил травму уха.

Прибывшая полиция вернула телефон, но выдвинула условие: туристы должны выплатить полную стоимость ремонта, иначе им грозят проблемы с законом и депортация.

Путешественники позднее предположили, что произошедшее может быть частью мошеннической схемы. Из-за большого скопления серферов на побережье легко имитировать столкновение досок, а затем требовать с туристов завышенную компенсацию за ремонт.

Ранее россиянку избили в кофейне в турецкой Аланье. По словам Анны, в пекарне ее пнула байкерша, проходившая мимо. Когда девушка возмутилась, та набросилась на нее, после чего нападавшая вышла из кафе и уехала на мотоцикле.

Шри-Ланка
туристы
избиения
серфинг
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.