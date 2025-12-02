Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 16:04

Россиянка попала под руку байкерше в турецкой кофейне

Россиянку избили в кофейне в турецкой Аланье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россиянку избили в кофейне в турецкой Аланье, сообщил Telegram-канал SHOT. По словам Анны, в пекарне ее пнула байкерша, проходившая мимо. Когда девушка возмутилась, та набросилась на нее, после чего нападавшая вышла из кафе и уехала на мотоцикле.

Сотрудники кофейни помогли Анне вызвать полицию. В участке она сняла побои. Нападавшую также доставили в полицию — ею оказалась 27-летняя местная жительница. Она, по словам пострадавшей, даже в полиции продолжала угрожать и выкрикивать оскорбления.

Несмотря на поддержку со стороны правоохранителей и предложение написать заявление, Анна решила отказаться от претензий. Конфликт удалось уладить словами.

Ранее в Фокино студенты избили 12-летнего школьника. Конфликт разгорелся из-за жалобы шестиклассницы своему 18-летнему приятелю на поведение одноклассников. Юноша с друзьями подкараулил братьев-близнецов у школы и жестоко избил одного из них.

В свердловском поселке Горный Щит до этого две школьницы устроили сверстнице «разборку», на которой собралось около 50 подростков. Пострадавшую жестоко избили, оплевали и забросали подожженными сигаретами.

избиения
нападения
Аланья
Турция
россияне
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Психолог рассказала, как хоббидоггинг помогает избегать ответственности
ФЛГР объяснила решение по отстранению Большунова от соревнований
Набиуллина высказалась о влиянии ключевой ставки на бизнес
Мать покрывала садиста: отчим до смерти забил падчерицу скалкой
В Раде оценили ситуацию в экономике Украины
Малышева раскритиковала холостяка после его признания
Элитное авто в Москве превратилось в факел
В СВОП раскрыли, о чем говорит приезд в Россию зятя Трампа Кушнера
Николаев ответил на обвинения Собчак в жадности
Эксперт рассказал, можно ли заменить традиционное мясо насекомыми
Допуск российских лыжников до турниров разозлил норвежцев
Появились новые детали в деле девочки, которая умерла в стоматологии
«С каждым днем хуже»: Долину предупредили о репутационной точке невозврата
«Позорно сбежал»: Володин раскрыл, кто чуть не довел мир до ядерной войны
«Будто в плену у фашистов побывал»: мужчину избили на концерте Шуфутинского
Стало известно наказание для Большунова по итогам инцидента с Бакуровым
Ученый назвал явление, из-за которого может не быть снега
Самолет с россиянами посадили в Турции после двух ударов молнии
Крупный застройщик из-за долгов решил выпустить облигации
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.