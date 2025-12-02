Россиянка попала под руку байкерше в турецкой кофейне Россиянку избили в кофейне в турецкой Аланье

Россиянку избили в кофейне в турецкой Аланье, сообщил Telegram-канал SHOT. По словам Анны, в пекарне ее пнула байкерша, проходившая мимо. Когда девушка возмутилась, та набросилась на нее, после чего нападавшая вышла из кафе и уехала на мотоцикле.

Сотрудники кофейни помогли Анне вызвать полицию. В участке она сняла побои. Нападавшую также доставили в полицию — ею оказалась 27-летняя местная жительница. Она, по словам пострадавшей, даже в полиции продолжала угрожать и выкрикивать оскорбления.

Несмотря на поддержку со стороны правоохранителей и предложение написать заявление, Анна решила отказаться от претензий. Конфликт удалось уладить словами.

