«Акт запугивания»: Макрон о санкциях США против бывшего еврокомиссара

Решение США ввести санкции против пяти европейских граждан, включая бывшего комиссара ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, представляет собой попытку запугивания Евросоюза, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети X. По его словам, эти меры направлены на оказание давления на европейский цифровой суверенитет.

Франция осуждает решения США об ограничении виз для Тьерри Бретона и четырех других европейских деятелей. Эти меры являются актом запугивания и принуждения в отношении европейского цифрового суверенитета, — написал он.

Макрон подчеркнул, что цифровое законодательство Евросоюза, которое стало объектом критики США, было принято в результате демократического и суверенного процесса. Он напомнил, что закон о цифровых услугах (DSA) был утвержден Европарламентом и Советом ЕС. По словам президента, эти нормы гарантируют честную конкуренцию между платформами на рынке.

Закон о цифровых услугах ЕС вступил в силу в 2022 году. Тьерри Бретон, занимавший должность еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка в период с 2019 по 2024 год, является одним из авторов инициативы.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что пять активистов получили запрет на въезд в США за попытки цензурировать американские платформы и спикеров. Помимо Бретона, под санкциями оказались глава британского НКО «Центр по противодействию цифровой ненависти» Имран Ахмед, главы немецких НКО Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон, а также глава британского «Глобального индекса дезинформации» Клэр Мелфорд.