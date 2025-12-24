Новый год — 2026
На Украине решили отмечать День программиста вместо Рождества

На Украине в дату григорианского Рождества решили праздновать День программиста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинские власти официально объявили 7 января, день григорианского Рождества, новый праздник — День программиста. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил в Telegram-канале, что соответствующий указ президента Владимира Зеленского 24 декабря одобрило правительство.

Текст указа гласит, что праздник учредили с целью развития IT-индустрии. В документе также отметили, что специалисты внесли значимый вклад в развитие цифровой экономики страны.

Ранее зампред Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что украинцам не следует отмечать Рождество 25 декабря. По его словам, власти Украины с помощью навязывания новых праздников предпринимают попытку грубо разорвать духовную связь миллионов православных христиан с их верой и вековыми традициями.

До этого Зеленский сообщил о намерении изменить праздничный календарь Украины. По его словам, причиной для реформы стали неудачные совпадения дат, унаследованные из прошлого. Перечень праздников, даты которых будут скорректированы, пока остается неизвестным.

