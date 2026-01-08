Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 07:17

Именитый украинский боксер вступился за православное Рождество

Боксер Усик поздравил украинцев с православным Рождеством

Александр Усик Александр Усик Фото: Mateusz Porzucek/Keystone Press Agency/Global Look Press
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик 7 января записал видеоролик в соцсети TikTok, в котором поздравил украинцев с православным Рождеством. Он отметил, что является прихожанином Украинской православной церкви, напомнив верующим о светлой дате.

Христос родился! Славим его! С праздником, дорогие друзья. Духовной силы всем, любви и счастья, — заявил Усик.

Также он призвал жителей Украины уважать право отмечать православный праздник именно 7 января. При этом киевские власти заставляют украинцев праздновать Рождество 25 декабря. Данный законопроект Верховная рада одобрила еще 14 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Рождество украинцы активно искали открытки с поздравлениями на русском языке. Как следует из данных Google Trends, в топ популярных фраз вошли «с Рождеством Христовым», «с Рождеством» и «открытки с Рождеством Христовым».

До этого стало известно, что прихожане Православной церкви Украины поспорили из-за даты празднования Рождества. Конфликт произошел в Ивано-Франковской области. Примерно 300 прихожан церкви Святых апостолов Петра и Павла ПЦУ 25 декабря пришли на рождественское богослужение в храм. Однако в церковь их не пустили другие верующие, желающие праздновать Рождество 7 января.

Александр Усик
Украина
Рождество
поздравления
