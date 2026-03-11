Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 11:06

В Forbes подсчитали состояние Тейлор Свифт

Тейлор Свифт вошла в топ-10 богатейших знаменитостей

Тейлор Свифт Тейлор Свифт Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американская певица Тейлор Свифт значительно увеличила свое состояние, которое по данным Forbes достигло отметки в $2 млрд (157 млрд рублей). За последние несколько месяцев капитал артистки вырос на $400 млн (31 млрд рублей), что позволило ей занять седьмую строчку в престижном рейтинге знаменитостей-миллиардеров.

Основу финансового успеха певицы составляет ее музыкальный каталог, оцениваемый экспертами издания примерно в $900 млн (70 млрд рублей). Немалую роль в росте состояния сыграл и исторический тур The Eras Tour, который по праву считается самым кассовым музыкальным событием в мире. Помимо этого, в портфель активов Тейлор Свифт входит элитная недвижимость общей стоимостью около $100 млн, что обеспечивает стабильность ее внушительного капитала.

Недавний успех певицы был закреплен выходом альбома The Life of a Showgirl в октябре 2025 года, который моментально стал мировым бестселлером. Главный сингл с этой пластинки, The Fate of Ophelia, удерживал лидерство в чарте Billboard Hot 100 на протяжении рекордных десяти недель. Сейчас Тейлор Свифт уверенно расположилась в рейтинге между такими гигантами индустрии, как Jay-Z и Брюс Спрингстин, продолжая укреплять свои позиции.

Ранее австрийская прокуратура официально предъявила обвинения в терроризме 21-летнему Берану А., который планировал нападение на фанатов Тейлор Свифт во время ее гастролей. Злоумышленник сорвал венскую часть тура Eras в августе 2024 года.

Тейлор Свифт
певицы
альбомы
миллионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЦБ оценили востребованность нового сервиса по борьбе с инсайдерами
Юрист раскрыл, обязаны ли артисты переводить псевдонимы на русский язык
В Кремле сделали заявление о встрече Путина с президентом Ирана
Иран огласил мощный ответ на атаку по местному банку
В посольстве объяснили отсутствие вывозных рейсов из Дохи
Песков оценил миротворческие усилия Трампа по Украине
Названы продукты, которые нужно обязательно есть на завтрак
США оказались не готовы к экономическому ответу Ирана на атаку
Песков раскрыл, собирается ли Путин на саммит G20 в Майами
Лавров указал на одну особенность укрепления русского языка в мире
Россия почти завершила вывоз туристов из стран Ближнего Востока
Курильщикам угрожают повышенные взносы на ОМС
ЦБ усилил борьбу с финансовыми пирамидами
Туроператоры потеряли несколько миллиардов рублей из-за войны в Иране
Путин объяснил, какие перспективы открывает знание русского языка
В АТОР раскрыли сроки завершения вывоза туристов с Ближнего Востока
СК раскрыл роль верхушки ВСУ в атаке на Брянск
Погода в Москве в среду, 11 марта: ждем резкого похолодания?
Почему не работает Telegram сегодня, 11 марта: замедление, блокировка в РФ
Тысячи российских туристов оказались «в заложниках» в Азии
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.