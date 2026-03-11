В Forbes подсчитали состояние Тейлор Свифт

Американская певица Тейлор Свифт значительно увеличила свое состояние, которое по данным Forbes достигло отметки в $2 млрд (157 млрд рублей). За последние несколько месяцев капитал артистки вырос на $400 млн (31 млрд рублей), что позволило ей занять седьмую строчку в престижном рейтинге знаменитостей-миллиардеров.

Основу финансового успеха певицы составляет ее музыкальный каталог, оцениваемый экспертами издания примерно в $900 млн (70 млрд рублей). Немалую роль в росте состояния сыграл и исторический тур The Eras Tour, который по праву считается самым кассовым музыкальным событием в мире. Помимо этого, в портфель активов Тейлор Свифт входит элитная недвижимость общей стоимостью около $100 млн, что обеспечивает стабильность ее внушительного капитала.

Недавний успех певицы был закреплен выходом альбома The Life of a Showgirl в октябре 2025 года, который моментально стал мировым бестселлером. Главный сингл с этой пластинки, The Fate of Ophelia, удерживал лидерство в чарте Billboard Hot 100 на протяжении рекордных десяти недель. Сейчас Тейлор Свифт уверенно расположилась в рейтинге между такими гигантами индустрии, как Jay-Z и Брюс Спрингстин, продолжая укреплять свои позиции.

Ранее австрийская прокуратура официально предъявила обвинения в терроризме 21-летнему Берану А., который планировал нападение на фанатов Тейлор Свифт во время ее гастролей. Злоумышленник сорвал венскую часть тура Eras в августе 2024 года.