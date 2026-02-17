В Австрии завершили следствие по делу хейтера Тейлор Свифт с бомбами В Вене хейтеру Тейлор Свифт с бомбами предъявили обвинения в терроризме

Австрийская прокуратура официально предъявила обвинения в терроризме 21-летнему Берану А., которые планировал нападение на фанатов певицы Тейлор Свифт во время ее тура, сообщает The Guardian. Злоумышленник сорвал венскую часть тура Eras в августе 2024 года.

Молодой человек, вдохновленный идеями «Исламского государства» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), не просто распространял пропаганду, но и перешел к активным действиям. Он изготовил партию взрывчатки на основе триацетонтрипероксида и неоднократно пытался нелегально ввезти в страну огнестрельное оружие для реализации своих замыслов.

При этом масштаб его амбиций выходил далеко за пределы Австрии — по данным прокуроров, обвиняемый рассматривал возможность атак в Стамбуле и Дубае. Сама Тейлор Свифт позже призналась, что раскрытие заговора вызвало у нее «чувство огромной вины» перед тысячами фанатов, лишившихся долгожданного шоу.

Предотвратить трагедию удалось благодаря разведданным из США, которые своевременно передали информацию австрийским коллегам. Сейчас Беран А. находится под стражей в ожидании суда в Винер-Нойштадте, и, если его вина будет полностью доказана, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

