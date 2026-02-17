Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 14:09

В Австрии завершили следствие по делу хейтера Тейлор Свифт с бомбами

В Вене хейтеру Тейлор Свифт с бомбами предъявили обвинения в терроризме

Тейлор Свифт Тейлор Свифт Фото: AdMedia/Starface/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Австрийская прокуратура официально предъявила обвинения в терроризме 21-летнему Берану А., которые планировал нападение на фанатов певицы Тейлор Свифт во время ее тура, сообщает The Guardian. Злоумышленник сорвал венскую часть тура Eras в августе 2024 года.

Молодой человек, вдохновленный идеями «Исламского государства» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), не просто распространял пропаганду, но и перешел к активным действиям. Он изготовил партию взрывчатки на основе триацетонтрипероксида и неоднократно пытался нелегально ввезти в страну огнестрельное оружие для реализации своих замыслов.

При этом масштаб его амбиций выходил далеко за пределы Австрии — по данным прокуроров, обвиняемый рассматривал возможность атак в Стамбуле и Дубае. Сама Тейлор Свифт позже призналась, что раскрытие заговора вызвало у нее «чувство огромной вины» перед тысячами фанатов, лишившихся долгожданного шоу.

Предотвратить трагедию удалось благодаря разведданным из США, которые своевременно передали информацию австрийским коллегам. Сейчас Беран А. находится под стражей в ожидании суда в Винер-Нойштадте, и, если его вина будет полностью доказана, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее суд арестовал жителя Челябинска, который напал с ножом на двух женщин в местном храме. Ему грозит от шести лет за покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений. Выяснилось, что мужчина уже состоит на учете в специализированном медицинском учреждении.

певицы
теракты
Вена
гастроли
Исламское государство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько семей участников СВО получили гумпомощь в 2025 году
Стало известно, кто требует снесения построек Киркорова и его соседей
Милонов дал совет сыну актрисы Васильевой после видео с женой
Сон без перегрева: какие материалы лучше работают круглый год
Адвокат экс-продюсера «Ласкового мая» не явился на заседание по апелляциям
Самая красивая спортсменка ОИ-2026 показала бюстгальтер и получила $1 млн
Психолог поделилась способами снизить тревогу перед родами
Путин напомнил губернаторам о шефстве над семьями бойцов СВО
Звездный состав «Крестного отца» выразил соболезнования семье Дюваля
Анна Asti раскрыла причину отъезда из России
Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
Стало известно о росте промышленного производства в Подмосковье
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 17 февраля, фото, видео
Студенческие семьи в Петербурге получат выплаты при рождении ребенка
Предприниматель дала советы, как начать вести активный образ жизни
Политолог ответил, зачем министр армии США приехал на переговоры в Женеву
Названы предпринимаемые государством меры для защиты от мошенников
Иран пригрозил перекрыть доступ к главной «нефтяной бочке» мира
Мать погибшего во время дрейфа в Охотском море подростка выступила в суде
«Звезда»: Журова назвала самую красивую спортсменку Олимпиады-2026
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.