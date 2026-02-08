Зимняя Олимпиада — 2026
Ирак принял более 2,2 тысячи боевиков ИГ из сирийских тюрем

Ирак принял на своей территории более 2,2 тыс. бывших сторонников и боевиков группировки «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), переправленных из сирийских лагерей и тюрем, сообщил руководитель пресс-центра иракских служб безопасности Саад Маан. Их транспортировка проходила по воздуху и наземным путем в координации с международной коалицией, передает агентство INA.

Ирак уже принял 2250 террористов ИГ, транспортированных из Сирии. <...> [Власти] готовы справиться с размещением и процедурными вопросами, <...> чтобы предотвратить опасность [распространения ИГ] не только в Ираке, но и во всем мире, — сказал Маан.

Специальные группы начали предварительные расследования и классификацию доставленных лиц по уровню опасности. Ирак намерен судить всех причастных к преступлениям в своих судах, а Министерство иностранных дел ведет переговоры с рядом государств о передаче их граждан.

Ранее курдская коалиция СДС заявила о массовом побеге около 1,5 тысячи боевиков «Исламского государства» из тюрьмы в сирийском Эш-Шаддади. По их версии, это произошло из-за действий просирийских вооруженных групп.

Ирак
Исламское государство
террористы
суды
