Стали известны новые подробности о ликвидированных в Дагестане боевиках ФСБ: ликвидированные в Дагестане боевики присягнули главарю ИГ

Ликвидированные в Дагестане боевики принесли присягу главарю ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Абу Хафсу аль-Хашеми аль-Кураши, сообщили в РИА Новости со ссылкой на кадры ФСБ. Боевики записывали соответствующие видео на телефон.

Отмечается, что аль-Кураши выступает в качестве халифа ИГ с августа 2023 года. Других подробностей не приводилось.

Известно, что ликвидированные в Дагестане боевики планировали теракты на железнодорожной станции и религиозном объекте. По указаниям вербовщиков они подобрали объекты, провели разведку и изготовили взрывное устройство. Фигурантов дела пытались задержать у станции «Уллубиево»: радикалы оказали сопротивление и были уничтожены.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в Свердловской области задержали трех россиян, планировавших совершить теракт на железной дороге. По данным ведомства, они действовали в интересах украинских спецслужб. В ведомстве уточнили, что задержанные связались с сотрудником украинских спецслужб в Telegram. Им дали задание совершить теракт на железной дороге.