Трое друзей пытались устроить теракт на железной дороге ФСБ задержала трех россиян за подготовку терактов на ж/д в Свердловской области

В Свердловской области задержали трех россиян, планировавших совершить теракт на железной дороге, передает пресс-служба Центра общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, они действовали в интересах украинских спецслужб.

Задержаны трое граждан России 1979, 1981 и 1984 годов рождения, планировавших поджог объекта транспортной инфраструктуры по заданию украинских спецслужб, — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что задержанные связались с сотрудником украинских спецслужб в Telegram. Им дали задание совершить теракт на железной дороге.

Также стало известно, что в Кемеровской области утвердили приговор 17-летнему местному жителю по уголовному делу о государственной измене и попытке совершить теракт на железной дороге. Он получил соответствующее предложение в соцсети в мае прошлого года.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд назначил пожизненный срок Ахмаджону Курбонову — исполнителю теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Первые 10 лет он проведет в тюрьме, после чего будет переведен в колонию особого режима. Суд также вынес приговоры трем сообщникам Курбонова.