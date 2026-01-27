Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 08:55

Подросток предстанет перед судом по делу о госизмене и покушении на теракт

Приговор о госизмене и покушении на теракт утвердили 17-летнему жителю Кузбасса

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Кемеровской области утвердили приговор 17-летнему жителю по уголовному делу о государственной измене и попытке совершить теракт на железной дороге, передает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По данным ведомства, он получил в соцсети соответствующее предложение в мае прошлого года. Подросток попытался поджечь подвижный состав за вознаграждение.

Заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего жителя Кемеровской области — Кузбасса. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 205, ст. 275 УК РФ, — сказано в сообщении.

Ранее гражданина России Андрея Бызова, обвиняемого в приготовлении к совершению теракта в преддверии Дня Победы, признали виновным. Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы. Из них первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Кузбасс
теракты
подростки
прокуратура
