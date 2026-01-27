Подросток предстанет перед судом по делу о госизмене и покушении на теракт

В Кемеровской области утвердили приговор 17-летнему жителю по уголовному делу о государственной измене и попытке совершить теракт на железной дороге, передает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По данным ведомства, он получил в соцсети соответствующее предложение в мае прошлого года. Подросток попытался поджечь подвижный состав за вознаграждение.

Заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего жителя Кемеровской области — Кузбасса. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 205, ст. 275 УК РФ, — сказано в сообщении.

