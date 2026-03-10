В МИД РФ нашли связь между Ближним Востоком и перемирием с Украиной

В МИД РФ нашли связь между Ближним Востоком и перемирием с Украиной Мирошник: эскалация на Ближнем Востоке дает шанс на достижение мира на Украине

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке напрямую влияет на экономику Европы и возможности Киева, что в перспективе может ускорить процесс урегулирования на Украине, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По словам дипломата, ситуация создает новые факторы, которые вынудят западных спонсоров Киева пересмотреть свои подходы.

Поэтому по мере продолжения войны ситуация будет меняться, и будут появляться новые мотивы для изменения подхода. А это, в свою очередь, может подвинуть к достижению определенного результата, — указал Мирошник.

В частности, речь идет о перераспределении военных бюджетов, колебании цен на энергоносители и общем ухудшении экономического фона в Евросоюзе. Эти изменения неизбежно скажутся на способности Европы и США оказывать прежний уровень поддержки Киеву.

Ранее Мирошник утверждал, что Минск хорошо зарекомендовал себя в качестве переговорной площадки по урегулированию украинского конфликта. Однако, по словам российского дипломата, нынешний президент Украины Владимир Зеленский вряд ли сможет рассчитывать на теплый прием в белорусской столице.