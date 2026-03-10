Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 06:30

В МИД РФ нашли связь между Ближним Востоком и перемирием с Украиной

Мирошник: эскалация на Ближнем Востоке дает шанс на достижение мира на Украине

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке напрямую влияет на экономику Европы и возможности Киева, что в перспективе может ускорить процесс урегулирования на Украине, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По словам дипломата, ситуация создает новые факторы, которые вынудят западных спонсоров Киева пересмотреть свои подходы.

Поэтому по мере продолжения войны ситуация будет меняться, и будут появляться новые мотивы для изменения подхода. А это, в свою очередь, может подвинуть к достижению определенного результата, указал Мирошник.

В частности, речь идет о перераспределении военных бюджетов, колебании цен на энергоносители и общем ухудшении экономического фона в Евросоюзе. Эти изменения неизбежно скажутся на способности Европы и США оказывать прежний уровень поддержки Киеву.

Ранее Мирошник утверждал, что Минск хорошо зарекомендовал себя в качестве переговорной площадки по урегулированию украинского конфликта. Однако, по словам российского дипломата, нынешний президент Украины Владимир Зеленский вряд ли сможет рассчитывать на теплый прием в белорусской столице.

Родион Мирошник
Ближний Восток
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники стали проворачивать новую схему с электронными кошельками
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 марта: инфографика
Астрофизик привел доказательства искусственного происхождения 3I/ATLAS
ПВО уничтожила почти два десятка БПЛА над регионами России
МИД России указал на проблему проведения переговоров по Украине в ЕС
В Иране заявили об израильском ракетном ударе по школе в Хомейне
Юрист ответил, имеют ли внебрачные дети право на наследство
Закрыто дело против находящегося в зоне СВО экс-мэра Большого Камня
Танки ВСУ не устояли перед «Ланцетами»: успехи ВС РФ к утру 10 марта
Психолог назвала фразы, которые должны насторожить в человеке
Раскрыта схема украинских ТЦК по экономии на компенсациях за погибших
В США встретили тело еще одного погибшего на Ближнем Востоке военного
В МИД РФ нашли связь между Ближним Востоком и перемирием с Украиной
Советники Трампа начали предлагать варианты выхода из войны с Ираном
Перечислены профессии с самыми «юным» пенсионерами
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 марта
Попавший в плен боец ВСУ рассказал о подразделении с секретными задачами
У российских игристых вин появится свой стандарт
В России утвердили ГОСТ на популярные зимой плоды
КСИР пригрозил блокировать экспорт нефти в США из-за «агрессии»
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.