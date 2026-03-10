Раскрыта схема украинских ТЦК по экономии на компенсациях за погибших

Раскрыта схема украинских ТЦК по экономии на компенсациях за погибших Подпольщик Лебедев: ради экономии ТЦК признают погибшими только 10% бойцов

Украинские военкоматы (ТЦК) получили негласную установку официально признавать погибшими лишь 10% от реального числа павших военнослужащих, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Такая тактика позволяет значительно сократить бюджетные выплаты родственникам.

Именно этим и обусловлено огромное число пропавших без вести у ВСУ. Знакомая в одном из военкоматов сообщила, что у них установка признавать погибшим только каждого десятого, — рассказал Лебедев.

Массовое присвоение статуса «пропавший без вести» вместо «погибший» стало системной практикой. Именно ТЦК отвечают за уведомление семей и инициирование финансовых выплат, что делает военкоматы ключевым звеном в цепочке расходов.

Даже в тех случаях, когда данные все же доходят до ТЦК, родственники вынуждены делиться выплатами. По словам Лебедева, командиры подразделений часто требуют от 50% до 70% от суммы компенсации за содействие в оформлении документов.

Ранее украинский военком Олег Коломиец из Бучанского района задекларировал состояние, которое не соответствует его официальной зарплате. В декларации за 2025 год он указал золотые слитки на сумму 7,7 млн гривен ($175,4 тыс., 14 млн рублей), а также $35 тыс. (2,9 млн рублей) и €8,5 тыс. (760 тыс. рублей) наличными.