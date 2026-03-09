В Киеве сотрудники ТЦК перекрыли проспект для досмотра машин

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) перекрыли проспект Николая Бажана в Киеве и начали досмотр машин, сообщает Times of Ukraine. В сторону Борисполя образовалась крупная пробка.

Местные жители сняли затор на видео. Судя по кадрам, он растянулся вдоль всей магистрали. Сотрудники ТЦК и полиция останавливают автомобили прямо на дороге.

Ранее в центре Винницы группа неизвестных в штатском избила мужчину прямо на улице. По неофициальным данным, пострадавший — военнослужащий, который пытался заступиться за человека, которого хотели насильно мобилизовать. Находившиеся рядом полицейские не реагировали на происходящее, что вызвало возмущение среди горожан.

В Харькове до этого сотрудники территориального центра комплектования избили 55-летнего демобилизованного ветерана с инвалидностью, давно снятого с воинского учета по состоянию здоровья. Утром мужчина вышел во двор без телефона и документов, после чего, по словам его супруги, был насильно посажен в автобус работниками ТЦК.