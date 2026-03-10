Жены солдат ВСУ устали ждать возвращения супругов и вышли на улицы Жены пропавших военных ВСУ организовали акцию в Кировограде

Женщины в Кировограде вышли на улицы с баннерами, на которых размещены фотографии примерно тысячи военнослужащих 57-й бригады, заявил собеседник РИА Новости в российских силовых структурах. Большинство из этих солдат числятся пропавшими без вести.

Женщины вышли с баннерами, на которых были нанесены фотографии около тысячи солдат 57-й бригады. Большинство из них «пропали без вести», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что на Сумском направлении потери украинских войск в тылу начали превышать потери на передовой. Это касается водителей и грузчиков, которые доставляют боеприпасы, технику и продовольствие на линию фронта.

До этого стало известно, что в ходе боев за Красноармейск украинская сторона лишилась нескольких тысяч военнослужащих. Среди потерь оказались и элитные подразделения. Из города удалось выйти только малой части гарнизона.

Согласно сводкам Министерства обороны России, общие потери Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции превысили 1,5 млн человек убитыми и ранеными. Только за первые недели 2026 года этот показатель увеличился еще на 65 тыс.